SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless: cuffie top per chi usa più piattaforme da gioco | Test & Recensione

Le Arctis Nova Pro Wireless rappresentano un investimento significativo per chi cerca il massimo in termini di qualità audio e versatilità. La combinazione di connettività duale, sistema di batterie hot-swappable e audio posizionale preciso le rende ideali per giocatori professionisti e content creator. Tuttavia, l'ANC non all'altezza di modelli specializzati e l'assenza di codec Bluetooth avanzati come LDAC e aptX potrebbero farvi preferire altri modelli, magari anche meno costosi.

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless sono un paio di cuffie gaming (qui trovate le migliori) premium rivolte a giocatori esigenti. Con un prezzo di listino attorno ai 300 euro combinano connettività multipiattaforma e un sistema audio ad alta definizione. Il loro posizionamento è chiaro: non sono semplici accessori, ma strumenti performanti per chi cerca immersività sonora, comfort prolungato e flessibilità d'uso tra PC, console e dispositivi mobili.

Recensione in un minuto

Le Arctis Nova Pro Wireless stupiscono per la qualità audio dettagliata (10Hz-40kHz in modalità cablata), il sistema di batterie hot-swappable che elimina i downtime, e la connettività simultanea 2.4GHz + Bluetooth. Il microfono ClearCast Gen2 offre ottime prestazioni, mentre la stazione base con schermo OLED permette un controllo granulare delle impostazioni. Tuttavia l'ANC limitato e il prezzo elevato potrebbero frenare gli utenti più attenti al rapporto prezzo / prestazioni. Ideali per giocatori competitivi e non solo che utilizzano più dispositivi, queste cuffie eccellono nell'audio e nella durata della batteria, ma richiedono un investimento consapevole.

Come sono fatte

Il design delle Arctis Nova Pro Wireless è un equilibrio tra estetica minimalista e funzionalità. La struttura utilizza una fascia elastica in acciaio ricoperta da un materiale soft-touch, che distribuisce il peso (339g) senza esercitare pressione sul cranio. I padiglioni auricolari, rivestiti in similpelle memory foam, garantiscono un ottimo isolamento passivo, sebbene possano causare un innalzamento della temperatura dopo ore d'uso. Le piastre esterne sono rimovibili, permettendo personalizzazioni estetiche, mentre il microfono retrattile s'integra senza sporgenze.

Le opzioni di colore e personalizzazione costituiscono un aspetto distintivo spesso trascurato. SteelSeries offre Booster Pack che includono fasce per la testa e piastre auricolari intercambiabili in sette tonalità: Lilla Metallizzato, Verde Menta, Quarzo Rosa, Rosso Intenso, Blu Pastello, Rosa Fluorescente e Verde Pino. Ogni kit combina una fascia bicolore in nylon con piastre magnetiche dalla finitura metallizzata, permettendo di adattare l'estetica al setup gaming o a preferenze personali. Questo sistema modulare, unico nel segmento premium, consente una personalizzazione senza compromettere la struttura primaria rinforzata in acciaio.

Al cuore delle cuffie ci sono driver dinamici da 40mm con magneti al neodimio, in grado di coprire una risposta in frequenza di 10Hz-22kHz via wireless e 10Hz-40kHz in cablato. Questo range, oltre i limiti dell'udito umano (~20kHz), assicura una riproduzione fedele di suoni e armoniche elevate, cruciali per rilevare passi lontani negli FPS o apprezzare i dettagli di colonne sonore complesse. L'impedenza di 38Ω le rende efficienti anche su dispositivi mobili, mentre il valore SPL di 93dB garantisce volume sufficiente senza distorsione.

Il sistema Infinity Power System permette di sostituire la batteria (18-22h ciascuna) in pochi secondi, con una ricarica rapida di 15 minuti per 3 ore d'uso. La stazione base, oltre a fungere da dock, integra un DAC dedicato, migliorando la conversione analogico-digitale rispetto alla connessione wireless.

Il Nova Pro Acoustic System, oltre ai driver da 40mm, integra:

GameDAC Gen 2 : convertitore DAC Sabre ESS a 96kHz/24-bit che riduce la distorsione armonica del 78% rispetto alla generazione precedente, cruciale per la riproduzione di effetti surround complessi.





: convertitore DAC Sabre ESS a 96kHz/24-bit che riduce la distorsione armonica del 78% rispetto alla generazione precedente, cruciale per la riproduzione di effetti surround complessi. Sonar Software Suite : suite audio con equalizzatore parametrico a 10 bande e preset ottimizzati per titoli specifici (es. Fortnite , Apex Legends ), consentendo di enfatizzare frequenze critiche come i 2-4kHz per il rilevamento di passi.





Fortnite Apex Legends 360° Spatial Audio con HRTF : algoritmi di Head-Related Transfer Function che mappano il posizionamento sonoro basandosi sulla morfologia auricolare media, superando le limitazioni dei sistemi surround virtuali tradizionali.

La fascia regolabile e i padiglioni girevoli si adattano a differenti fisionomie, ma la pressione esercitata per mantenere l'isolamento acustico potrebbe risultare troppo forte per chi porta occhiali. Sebbene SteelSeries abbia ottimizzato il peso, sessioni oltre le 4 ore potrebbero richiedere piccole pause.

Qualità audio

La stazione base supporta due dispositivi via USB-C (PC, PS5, Switch), mentre il Bluetooth 5.0 gestisce smartphone o tablet. La funzione Multi-System Connect permette di mixare l'audio di gioco (via 2.4GHz) con una chiamata su smartphone, ideale per streamer o chi gestisce comunicazioni parallele. L'assenza di ritardo nella modalità 2.4GHz le rende affidabili per i giochi competitivi.

L'audio 360°, abilitato via software Sonar su PC, offre un posizionamento preciso degli effetti sonori, sfruttando algoritmi di HRTF (Head-Related Transfer Function) per simulare un ambiente 3D. L'equalizzatore parametrico a 10 bande consente regolazioni fini: ad esempio, enfatizzare gli 80Hz per esplosioni più potenti o attenuare i 4kHz per ridurre i vocalizzi acuti.

L'ANC ibrido a 4 microfoni funziona bene in ambienti con rumori costanti (es. ventole PC), ma fatica a isolare voci o suoni improvvisi. La modalità trasparenza, attivabile fisicamente, è utile per interagire senza rimuovere le cuffie.

La stazione base non si limita alla ricarica: attraverso il firmware SteelSeries GG, permette di:

Creare profili audio per specifiche periferiche (es. microfono HyperX separato)





Regolare il ChatMix in tempo reale bilanciando volume gioco/chat senza accedere al menu





Visualizzare statistiche sull'utilizzo delle batterie e priorità di connessione

L'interfaccia, sebbene non touch, utilizza una rotella capacitiva con feedback aptico per navigare tra i menu, un compromesso tra immediatezza e precisione.

In titoli come Apex Legends o Call of Duty, la separazione strumentale e la profondità del soundstage permettono di localizzare nemici con buona accuratezza. La riproduzione dei bassi, potente ma controllata, evita la saturazione anche durante momenti concitati. Il microfono, con una sensibilità di -38dB, cattura la voce in modo nitido, sebbene l'ANC lato software sia limitato a Windows.

In ascolto musicale, la riproduzione di brani ad alta risoluzione (es. FLAC 24bit/96kHz) evidenzia un profilo bilanciato con una lieve enfasi sui medi-bassi, ideale per generi come rock o musica elettronica. La mancanza di supporto LDAC o aptX limita però la qualità Bluetooth a codec SBC/AAC, rendendo l'esperienza wireless inferiore al cablaggio USB.

Il controllo fisico tramite rotella sul padiglione sinistro è intuitivo per regolare volume o bilanciare chat/gioco, ma l'assenza di tasti dedicati all'ANC costringe a combinazioni scomode. La stazione base, con il suo schermo OLED, permette di monitorare batteria e impostazioni, ma l'interfaccia risulta meno immediata rispetto a soluzioni touch-screen.

Verdetto

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless sono un ottimo prodotto, pensato per utenti che richiedono versatilità, autonomia illimitata e prestazioni di fascia alta. I loro punti di forza: connettività doppia, batterie sostituibili, audio di alta qualità.

Tuttavia il prezzo è alto (attualmente si trovano a circa 270€) e l'ANC non è all'altezza del segmento premium. Per chi cerca un'esperienza più semplice o un budget ridotto, ci sono alternative più appetibili.

L'aggiunta di codec Bluetooth avanzati (LDAC, aptX HD) e un ANC potenziato potrebbero rendere un futuro modello più apprezzabile, ma se le trovate a un prezzo scontato, potrebbero rimanere un'ottima scelta per chi vuole un prodotto di fascia alta.