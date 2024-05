L'IA di Google sbarca sui Chromebook: vi aiuta a scrivere, modificare foto e molto altro ancora

Da oggi, i Chromebook Plus si arricchiscono di nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale di Google, rendendo possibili operazioni più complesse in modo semplice e intuitivo.

La nuova funzione di assistenza AI, denominata Aiutami a scrivere, permette di generare contenuti testuali con facilità. Con un semplice clic del tasto destro, gli utenti possono ottenere suggerimenti per titolare un blog, creare un post sui social media o modificare lo stile di un testo esistente.

Le nuove caratteristiche non si limitano alla sola scrittura. I Chromebook Plus ricevono anche Gemini sulla schermata iniziale, un assistente virtuale che aiuta gli utenti in varie attività come la pianificazione di un viaggio o la generazione di idee innovative.

Per gli appassionati di fotografia, il nuovo Magic Editor di Google Foto è stato progettato per funzionare esclusivamente su questa piattaforma. Questo strumento consente di modificare foto in modo rapido e intuitivo, permettendo agli utenti di posizionare, ridimensionare o migliorare immagini con semplici gesti.

Un'altra innovazione è l'introduzione di sfondi per videochiamate generati tramite IA, i quali offrono agli utenti la possibilità di personalizzare il proprio background con design creativi, andando oltre i soliti sfondi statici e noiosi.

Oltre a queste novità specifiche per i Chromebook Plus, Google ha annunciato aggiornamenti presto disponibili su tutti i modelli di Chromebook, migliorando l'integrazione con altri servizi del brand. Questi includono una configurazione più semplice tramite smartphone Android e accesso diretto a Google Tasks dalla schermata iniziale. L'aggiunta di uno strumento per catturare screenshot in formato GIF e una nuova Game Dashboard migliorano ulteriormente l'usabilità anche per gli amanti dei giochi.

Non manca un accenno alle novità future: funzioni come Aiutami a leggere con Gemini, che riassumerà contenuti web e PDF, e una nuova panoramica delle attività recenti, aiuteranno gli utenti a riprendere il lavoro là dove lo avevano lasciato, indipendentemente dal dispositivo usato in precedenza. Inoltre, la modalità Focus aiuterà a concentrarsi su attività specifiche, riducendo le distrazioni.

Per finire, l'innovativo controllo a mani libere e il tracciamento facciale e gestuale, integrati direttamente in Chrome OS, prometteranno di rendere l'interazione con i dispositivi più accessibile e naturale.