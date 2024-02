Il tuo PC non supporta Windows 11? Mettici Linux o ChromeOS

La fine del ciclo di vita di Windows 10 arriverà inesorabilmente nel futuro prossimo, per quanto persista un numero considerevole di utenti ancora fedeli a Windows 10, tanto che la maggioranza delle installazioni (67%) rimane basata su questo sistema operativo. In particolare, la transizione verso Windows 11 è resa complicata dai suoi rigidi requisiti di specifica, che rappresentano un ostacolo significativo per i computer più datati; ciò significa che molti di questi dispositivi rischiano di essere destinati al macero anziché essere riciclati.

Si prevede che circa 240 milioni di PC diventeranno rifiuti elettronici, costituendo così una quota significativa del totale dei dispositivi basati su Windows 10. Certo, esiste l'opzione che potrebbe estendere il supporto fino al 2028 tramite un abbonamento annuale, ma non tutti gli utenti potrebbero essere disposti a pagare.

Tuttavia, esiste una soluzione per coloro che non vogliono o non possono installare Windows 11: installare Linux o ChromeOS Flex. In particolare, quest'ultimo è una scelta ottima per chi desidera un sistema operativo basato su cloud che può sostituire efficacemente Windows o macOS su PC, offrendo un'esperienza simile a quella dei Chromebook.

A differenza di Windows 10, Flex offre una serie di funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui crittografia dei dati, aggiornamenti automatici e protezione contro malware. Inoltre, richiede meno manutenzione IT ed è meno vulnerabile agli attacchi ransomware.