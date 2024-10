Sui Chromebook arriva un nuovo tasto dedicato a Gemini, parte la guerra a Microsoft?

Google ha annunciato due nuovi Chromebook e un innovativo pulsante Quick Insert per accedere rapidamente alle funzionalità di intelligenza artificiale. I nuovi modelli sono il Samsung Galaxy Chromebook Plus e il Lenovo Chromebook Duet 11, che integreranno diverse funzionalità AI di Google.

Il pulsante Quick Insert sostituirà il tasto di ricerca/launcher su alcuni Chromebook, a partire dal Galaxy Chromebook Plus. Premendolo si aprirà un menu che offrirà accesso rapido a funzioni come "Help me write" per assistenza nella scrittura di email e memo, e in futuro anche alla generazione di immagini AI.

Oltre al Quick Insert, Google sta introducendo altre funzionalità AI sui Chromebook Plus premium:

"Help me read" per riassumere i testi;

Live Translate per creare sottotitoli tradotti in tempo reale in oltre 100 lingue;

L'app Recorder per trascrivere lezioni e conversazioni.

Particolarmente interessante è Welcome Recap, disponibile su tutti i Chromebook, che al riavvio fornisce un riepilogo delle attività precedenti all'ultimo spegnimento. Funziona anche tra dispositivi diversi, permettendovi di passare da un device all'altro senza interruzioni.

Le caratteristiche dei nuovi modelli

Il Samsung Galaxy Chromebook Plus si distingue per il design in alluminio blu-grigio, con uno spessore di soli 11,7 mm e un peso di 1,17 kg. Offre un display OLED da 15,6 pollici, una tastiera con tastierino numerico e un processore Intel Core i3 100U con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. L'autonomia dichiarata è di 13 ore.

Il Lenovo Chromebook Duet 11 è un aggiornamento del popolare modello convertibile del 2020. Mantiene la versatilità del predecessore, con tastiera magnetica staccabile per l'uso in modalità tablet. Ha uno schermo touch da 10,9 pollici con risoluzione 1920x1200 e include una penna USI 2 magnetica.

Il Duet 11 monta un processore MediaTek Kompanio 838 con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. È dotato di due fotocamere (8 MP posteriore, 5 MP frontale) e promette 12 ore di autonomia. Sarà disponibile anche in versione Education con scocca rinforzata.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i modelli saranno in vendita a partire da questo mese. Il Lenovo Chromebook Duet 11 avrà un prezzo di partenza di 299 euro, mentre il Samsung Galaxy Chromebook Plus debutterà negli USA a partire da 699 dollari.