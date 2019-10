Surface Pro 7 si rinnova con USB-C e Intel Core di decima generazione

Microsoft ha presentato anche Surface Pro 7, nuova versione del suo 2 in 1. Ecco tutte le novità, tra USB C, nuove CPU Intel e memoria più veloce.

Non solo Surface Laptop 3, Microsoft ha presentato anche Surface Pro 7, nuova versione del 2 in 1 che già rappresentava uno dei punti di riferimento del mercato. Il design non cambia, ma ci sono alcune novità che lo rendono ancora più moderno.

Anzitutto la porta USB C (che rimpiazza la mini DisplayPort), qualcosa che gli utenti Surface richiedevano a gran voce. C’è comunque anche una porta USB A per chi ama “il vecchio” connettore e ovviamente ritroviamo il Surface Connect e uno slot microSD.

In termini di specifiche tecniche troviamo lo schermo da 12,3 pollici Pixelsense (2736×1824 pixel, 267 PPI) e opzioni di memoria LPDDR4x da 4, 8 e 16 GB. La RAM dovrebbe garantire un buon boost prestazionale rispetto alla LPDDR3 della serie precedente.

Sul fronte dei processori, ecco arrivare le CPU Intel Core di decima generazione Ice Lake nelle opzioni Core i3, i5 e i7 (Core i3-1005G1, Core i5-1035G4 e Core i7-1065G7). L’archiviazione contempla invece opzioni da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Non manca una fotocamera posteriore da 8 megapixel (Full HD) e una frontale da 5 megapixel (Full HD, Windows Hello). C’è anche un jack cuffie da 3,5 pollici. Sul fronte della connettività è dotato di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

La batteria ha un’autonomia fino a 10,5 ore. Il dispositivo pesa 770 grammi. Surface Pro 7 sarà disponibile dal 22 ottobre a partire da 749 dollari, con prenotazioni aperte da subito. La Surface Pen è ancora venduta separatamente.

Surface Pro 7 Sistema operativo Windows 10 Display 12,3 pollici Pixelsense, aspect ratio 3:2, 2736×1824 (267 PPI) Processori Intel Core i3-1005G1

Intel Core i5-1035G4

Intel Core i7-1065G7 Memoria 4, 8 o 16 GB LPDDR4x Storage SSD da 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1TB Videocamera posteriore 8MP autofocus (1080p) Videocamera frontale 5MP (1080p) Sicurezza Windows Hello per autenticazione facciale Connettività Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6 Porte 1x USB-C, 1x USB-A, 1x microSDXC, 1x Surface Connect, connettore Surface Keyboard, jack da 3,5 mm Batteria fino a 10,5 ore Peso 770 grammi Colori Platinum

Black

In aggiornamento…