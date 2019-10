Surface Laptop 3, arriva un 15 pollici con CPU AMD Ryzen Surface Edition

Microsoft ha presentato Surface Laptop 3: disponibile con schermo da 13,5 e 15 pollici, hardware Intel e AMD, offre tante novità. Ecco le specifiche e prezzi.

Microsoft ha presentato Surface Laptop 3. Tante le novità per la terza incarnazione di questo portatile, prima fra tutte l’arrivo di una versione da 15 pollici che si aggiunge al modello da 13,5 pollici. I due schermi mantengono un aspect ratio 3:2. Entrambe le versioni includono una porta USB C, seguendo un trend sempre più diffuso nell’industria, che si aggiunge a una singola USB A.

La scocca è interamente in alluminio e per la prima volta è possibile non avere la copertura in alcantara. Debuttano anche nuovi colori come “Sandstone Yellow,” “Poppy Red” e “Glacier Blue”.

La tastiera ha tasti con una corsa di 1,3 mm e il touchpad è stato ingrandito del 20%.

Per quanto riguarda l’hardware, il modello da 15 pollici è dotato di un inedito AMD Ryzen Surface Edition. Si tratta di un chip semicustom che secondo Microsoft è il più veloce processore presente su qualsiasi notebook al momento. La GPU, in particolare, è stata oggetto di collaborazione tra AMD e Microsoft.

Il chip di AMD può essere accompagnato da un massimo di 32 GB di memoria LPDDR4X e un SSD fino a 1 TB. Il modello da 13 pollici ha invece CPU Intel Core di decima generazione Ice Lake con 4 core, fino a 16 GB di LPDDR4X e un SSD fino a 1 TB.

Microsoft ha comunque sottolineato che gli acquirenti potranno sostituire l’unità di archiviazione in autonomia. Per quanto riguarda l’autonomia, Microsoft parla di una batteria che dura l’intera giornata.

C’è anche la ricarica veloce, che permette una ricarica fino all’80% in meno di un’ora tramite il classico connettore Surface.

Il prodotto è prenotabile da oggi a partire da 1199 dollari per il modello da 13 pollici e 1399 dollari per quello da 15 pollici. Le consegne partiranno il 22 ottobre.

In aggiornamento…