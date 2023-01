Tra gli altri prodotti presentati al CES 2023 da TCL c’è anche lui, TCL BOOK X12 Go, un 2-in-1 (laptop detachable) dal design portatile e leggero in grado di adattarsi perfettamente a ogni esigenza.

La tastiera staccabile, in particolare, consente di usare il tablet in modalità “PC tradizionale”, mentre – preso da solo – TCL BOOK X12 Go rappresenta un dispositivo versatile e ottimo anche per un uso da divano.

Il display 2K da 12,2 pollici, con rapporto di aspetto 3:2, è a bassa emissione di luce blu e – grazie alla tecnologia NXTPAPER – crea una sensazione che riproduce l’esperienza di scrittura, a patto che si disponga dell’accessorio opzionale E-Pen. Lo schermo è rivestito di un vetro anti-impronta grazie a un materiale nano-chimico che crea una sensazione di fluidità e resistenza, in modo da far scivolare E-Pen con facilità, senza rinunciare alla precisione.

Nel caso un display solo non basti, è possibile attivare la modalità multischermo, in modo da poter gestire un progetto e dallo schermo del tablet e da uno schermo più grande.

Per quanto riguarda l’hardware interno, TCL BOOK X12 Go è equipaggiato con un processore Qualcomm Octa-core Snapdragon 7c Gen 2, che consente al tablet di svolgere senza sforzo ogni attività, incluse le più impegnative. La batteria a lunga durata garantisce fino a 14 ore di utilizzo con una sola ricarica.

TCL BOOK X12 Go è un dispositivo vocato sia alla creatività (vista la compatibilità con E-pen) che alla produttività. Il SO preinstallato è Windows 11 Home, lo stesso che potreste avere sul vostro computer di lavoro, il che vi faciliterebbe la gestione di calendari, e-mail e documenti. Insomma: un 2-in-1 pensato per i creativi e i professionisti, ma anche per i “creativi professionali” o i “professionisti creativi”.

Prezzo e disponibilità

TCL BOOK X12 Go sarà disponibile nel corso dell’anno in alcuni mercati selezionati, mentre le info sul prezzo sono decisamente più incerte. Per restare aggiornati, vi invitiamo a tenere d’occhio il sito ufficiale.