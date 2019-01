TM30, la prima pasta termica di Corsair è già sul mercato

È passata inosservata ai più, ma sul mercato è arrivata da qualche settimana la prima pasta termica a marchio Corsair, la TM30. In Italia la rintracciamo su Amazon e Drako a 7,90 euro. Secondo l’azienda si tratta di una pasta termica realizzata con ossido di zinco, a bassa viscosità e facile da applicare.

“L’impedenza termica estremamente bassa permette di ridurre la temperatura della CPU, a differenza delle paste termiche comuni”, scrive l’azienda sul proprio sito proponendo un grafico in cui mette a confronto la propria soluzione con una “comune pasta termica” non meglio specificata in cui la TM30 risulta ovviamente migliore.

“Grazie all’elevata stabilità del composto liquido, la pasta termica Corsair TM30 dura negli anni senza seccarsi, frantumarsi o perdere consistenza. Non è quindi necessario sostituire o riapplicare la pasta termica nel tempo”, aggiunge Corsair. “TM30 è isolante, atossica e non contiene sostanze volatili”.

Ovviamente sono tutte cose da testare sul campo, e speriamo di farlo quanto prima.