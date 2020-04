TP-Link annuncia Archer TX3000E, la scheda d’espansione PCIe WLAN 802.11ax

Archer TX3000E è il nuovo prodotto di TP-Link che vi permetterà di ottenere una scheda di rete Wi-Fi 6 e una connessione Bluetooth 5.0 grazie ad una connessione PCIe.

In grado di offrirvi il Wi-Fi 6 (dual-band) ultra veloce con velocità fino a 2402Mbps in 5 GHz e 574Mbps in 2.4 GHz, vanta una copertura ottimale grazie alle due antenne omnidirezionali. La nuova scheda d’espansione WLAN vi permetterà di accedere allo standard Wi-Fi 802.11ax, potendo quindi ottimizzare il flusso di rete anche con più dispositivi connessi.

Archer TX3000E è composto da tre componenti, la scheda PCIe, il gruppo di antenne e il relativo cablaggio. La scheda aggiuntiva è dotata di interfaccia host PCI-Express 2.0 x1 con una connessione a 5Gbps per direzione e utilizza il recente controller Intel AX200 WLAN, che viene raffreddato passivamente da un dissipatore di calore in alluminio, al fine di preservare la salute e la piena operatività del controller stesso.

Continuando a parlare di specifiche, troviamo una funzione rivolta alla riduzione della latenza, in grado di assicurarvi sempre ottime esperienze di gioco. Supporta lo standard per la crittografia WPA3, così da ottenere un livello maggiore di sicurezza. Sul fronte dei materiali, le connessioni delle antenne sono infatti placcate in oro per assicurare la massima conduttività elettrica. Con Archer TX3000E avrete inoltre a disposizione le tecnologie Wi-Fi 6 OFDMA, MU-MIMO e BSS Color, che vi permetteranno di mantenere delle elevate prestazioni, anche in presenza di più dispositivi connessi.

Le antenne vantano una base magnetica, soluzione comoda da sfruttare per scongiurare anche possibili cadute accidentali, sono poi dotate di movimento a 360 gradi, così da poterle direzionare liberamente per ottimizzare la copertura. L’Archer TX3000E ha un prezzo di 79,90 euro ed è già disponibile all’acquisto.