TSMC supera tutti, è ora il più grande produttore di semiconduttori al mondo

TSMC è il più grande produttore di semiconduttori al mondo, traguardo ottenuto superando in quote di mercato prima Intel e, dopo una lunga battaglia, Samsung.

Non è una notizia sconvolgente che TSMC sia il produttore di chip dal valore di mercato più alto del mondo, soprattutto visti gli accordi stretti dall’azienda negli ultimi anni con Apple e AMD, ma non solo. Il gigante dei semiconduttori ha lavorato sodo, investendo molto su avanzati e sempre più rifiniti processi produttivi per raggiungere questo storico traguardo.

Con un valore totale di 322,73 miliardi di dollari americani (66,51 dollari ad azione), il produttore Taiwanese ha superato già da qualche tempo la rivale Intel, quotata per 254,04 miliardi di dollari (60,58 dollari ad azione), e ha recentemente raggiunto e si è lasciata alla spalle Samsung, valutata 363 mila miliardi di Won sudcoreani, circa 302 miliardi di dollari.

Un traguardo importante raggiunto nonostante l’interruzione dei rapporti commerciali con Huawei, ancora al centro della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. TSMC ha anche annunciato di voler costruire una nuova fabbrica in Arizona, sempre a causa delle pressioni messe in atto dall’amministrazione Trump. Gli americani non sono però gli unici a voler disporre di uno stabilimento per la produzione di chip di TSMC sul territorio nazionale: come riportato da Reuters anche il Giappone sembra spingere in tale direzione tuttavia TSMC non ha ancora commentato a riguardo.

Riusciranno le rivali a recuperare il distacco che sembra ormai quasi incolmabile? Per Intel che fatica ad avanzare verso nuovi processi produttivi, ricordiamo che l’azienda di Santa Clara da anni sta presentando solo versioni più rifinite dei propri nodi a 10 e 14 nm e si appresta ad avviare il nodo a 7nm solo nel 2021, la strada sembra tutta in salita, mentre Samsung potrebbe ancora avere qualche chance di successo.