Turtle Beach Stealth 500, un'economica sorpresa | Recensione

La serie Stealth di Turtle Beach si conferma ancora una volta tra le scelte più solide per chi cerca cuffie da gaming wireless, adattandosi a diverse fasce di prezzo. In particolare, oggi vi parliamo del modello Stealth 500, che si posiziona nel segmento di mercato medio-basso, mantenendo un'ottima qualità per essere un dispositivo wireless economico. Nonostante non dispongano, ovviamente, delle funzionalità più avanzate rispetto a cuffie di fascia alta, il loro suono bilanciato e il comfort decente sono punti di forza notevoli, ma facciamo un passo indietro e parliamone nel dettaglio.

Come sono fatte

In termini di design e comfort, le Stealth 500 sorprendono per la loro leggerezza e durabilità grazie all'archetto unibody flessibile; questo particolare design non permette il classico aggiustamento delle cuffie o l'estensione dell'archetto, il che potrebbe rappresentare un limite per alcuni utenti. A differenza di molte cuffie da gaming che presentano luci RGB appariscenti e un'estetica aggressiva, le Stealth 500 optano per un look più raffinato con una finitura nera opaca e un marchio discreto.

Le cuffie sono equipaggiate con una fascia elastica interna per un migliore adattamento e comfort; questa è una delle mie caratteristiche preferite delle Stealth 500, in quanto solitamente "soffro" di dolore alla testa dopo meno di un'ora di utilizzo per colpa dell'archetto (anche se imbottito), mentre con questo modello non ho avuto alcun fastidio del genere. Insomma, una vera svolta, che ha reso le mie sessioni di gaming decisamente più piacevoli.

Le cuffie, rivestite in materiale similpelle, offrono un buon isolamento acustico naturale, sebbene tendano a scaldarsi e causare sudorazione dopo diverse ore di uso. Tuttavia, la bassa pressione esercitata dalle cuffie e il peso contribuisce a ridurre questo effetto, rendendole confortevoli anche dopo diverse ore di utilizzo continuativo, persino in questo periodo estivo cocente.

La connettività wireless a 2,4 GHz e il Bluetooth sono caratteristiche aggiuntive delle Stealth 500, con un'interfaccia di controllo concentrata principalmente su un solo lato delle cuffie. Sebbene l'organizzazione dei pulsanti potrebbe essere stato migliorata, dopo qualche utilizzo i comandi diventano intuitivi e pratici. Per la configurazione e la personalizzazione, invece, è necessario scaricare l'app Swarm II, disponibile sia per desktop che mobile, che offre una varietà di opzioni di personalizzazione.

Qualità audio e microfono

La qualità del suono delle Stealth 500, specialmente con il preset Signature Sound dell'app Swarm II, è impressionante per una cuffia di questa fascia di prezzo, con bassi netti e un equilibrio soddisfacente fra i medi e gli alti. Anche se le frequenze più alte possono risultare stridenti a volumi elevati, la cuffia gestisce abbastanza bene una vasta gamma di effetti sonori in giochi impegnativi.

Le cuffie sono dotate di altoparlanti al neodimio da 40 mm che offrono alti e medi chiari, anche se i bassi potrebbero non essere così potenti come quelli dei modelli di fascia alta. Il microfono integrato si avvale, invece, della tecnologia Superhuman Hearing, la quale offre la possibilità di amplificare specifici effetti sonori nei giochi, sebbene questa funzionalità possa non essere vantaggiosa per tutti gli utenti. Il microfono non è staccabile, ma include una comoda funzione flip-to-mute che permette di disattivare rapidamente l'audio quando necessario​

Connettività e autonomia

Le Stealth 500 vantano buone capacità wireless, giacché operano su una portata wireless fino a 10 metri, offrendo la libertà di muoversi senza essere legati al proprio dispositivo di gioco. Le cuffie utilizzano un trasmettitore USB per un'installazione semplice plug-and-play compatibile con PC, PlayStation e Xbox.

La durata della batteria è un altro punto di forza, con le cuffie che offrono fino a 40 ore di utilizzo con una singola carica. Questo significa che si possono godere di più lunghe sessioni di gioco senza dover ricaricare frequentemente. Inoltre, la porta di ricarica USB-C garantisce una ricarica rapida, così da poter tornare rapidamente al gioco se la batteria si scarica​.

Verdetto

Nel complesso, le Stealth 500 offrono un'esperienza solida che supera di gran lunga le aspettative per una cuffia economica. Il design leggero e la vestibilità confortevole le rendono ideali per lunghe sessioni di gioco, mentre la funzionalità wireless e la buona durata della batteria offrono comodità e affidabilità. La qualità audio, pur non essendo al livello di un modello di fascia alta, è più che sufficiente per la maggior parte delle esigenze di gioco e può essere ottimizzata secondo le preferenze personali utilizzando l'app SWARM II.