Un Raspberry Pi può trasofmare il traffico dati in arte

Il maker Alex Chang ha creato un'innovativa installazione artistica che visualizza in tempo reale l'attività di rete utilizzando una sfera geodetica illuminata da LED controllati da un Raspberry Pi. Il progetto (che potete vedere in azione in questo video) unisce tecnologia e design per trasformare il monitoraggio del traffico di rete in uno spettacolo luminoso.

La sfera, composta da cavi in fibra ottica collegati a 40 LED, si illumina in risposta ai pacchetti dati inviati e ricevuti sulla rete locale. Un modulo ESP32 rileva l'attività Wi-Fi e trasmette le informazioni al Raspberry Pi, che comanda i LED per creare effetti luminosi corrispondenti al flusso di dati.

Il progetto unisce tecnologia e design in maniera decisamente innovativa.

La struttura della sfera è realizzata con componenti stampati in 3D e bastoncini di legno. Chang ha dovuto sviluppare un circuito stampato personalizzato per gestire tutti i LED, dato il numero limitato di pin GPIO del Raspberry Pi 3B+.

Il software alla base dell'installazione è open source. L'ESP32 utilizza lo strumento ESP-EOS/ESP32-WiFi-Sniffer, mentre il Raspberry Pi esegue uno script Python personalizzato per interpretare i dati e controllare l'illuminazione. Entrambi i codici sono disponibili su GitHub, così come la maggior parte di queste peculiari creazioni realizzate sfruttando il potenziale del Raspberry Pi.

Questo progetto dimostra come anche una cosa eterea come il movimento dei dati di rete possa essere trasformata in un'esperienza estetica e, per certi versi, artistica. Questo progetto, comunque, potrebbe trovare applicazioni potenzialmente utili in ambiti come:

Monitoraggio del traffico di rete in contesti aziendali

Installazioni artistiche interattive

Strumenti educativi per spiegare il funzionamento delle reti

Display informativi in spazi pubblici o uffici

L'approccio di Chang evidenzia il potenziale creativo nell'unire tecnologia, arte e design funzionale, aprendo nuove possibilità per rendere visibili e comprensibili concetti astratti come il traffico di rete.