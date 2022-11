Dopo alcune settimane di indagini relative al problema della fusione del connettore a 16 pin presente sulle schede video GeForce RTX 4090, finalmente NVIDIA si è espressa ufficialmente sulla questione:

Stiamo indagando attivamente sulle segnalazioni. Siamo a conoscenza di circa 50 casi a livello globale. Le nostre scoperte finora suggeriscono che un problema comune è che i connettori non sono stati completamente inseriti nella scheda grafica. Per garantire che il connettore sia sicuro, consigliamo di inserire prima il dongle di alimentazione nella scheda grafica per assicurarsi che sia saldamente e uniformemente inserito e successivamente collegare la scheda grafica alla scheda madre. Stiamo studiando altri modi per garantire che il connettore sia sicuro prima di avviare la scheda grafica. NVIDIA e i suoi partner si impegnano a supportare i clienti e a garantire un processo di RMA rapido, indipendentemente dal cavo o dalla scheda utilizzata.

Photo Credit: NVIDIA

In pratica, questo conferma che precedenti dichiarazioni di Jonny Guru, esperto di alimentatori di Corsair, il quale ha affermato, in seguito a vari test, che coloro che hanno avuto questo problema potrebbero non aver inserito completamente il connettore, il che avrebbe portato ad avere un piccolo spazio tra l’inserto e la presa.

Qualche settimana fa, invece, Igor Wallossek di Igor’s Lab aveva ipotizzato che l’adattatore presente in confezione potesse essere di scarsa qualità, aggiungendo che evitare la saldatura dei connettori e utilizzare invece la crimpatura avrebbe consentito di ottenere una migliore integrità strutturale ed eliminare tutti i possibili inconvenienti dovuti alla saldatura. Un ulteriore approfondimento a opera di Steve Burke di Gamers Nexus aveva inoltre messo in risalto che alcuni adattatori potrebbero non utilizzare cablaggi adatti.

NVIDIA sta continuando a indagare sulle segnalazioni, ma sembra che la fusione del connettore sulla RTX 4090 sia da imputare principalmente a un incompleto inserimento dell’adattatore. Sicuramente ulteriori aggiornamenti arriveranno in futuro.