Unpacked 2021, i nuovi Samsung Galaxy Book vogliono conquistare il mercato

Durante l’ultimo evento Unpacked 2021, l’azienda sudcoreana ha annunciato al mondo la nuova gamma di ultrabook Samsung Galaxy Book.

Oltre al modello base, che punta a raggiungere un pubblico più generalista, sono stati annunciati anche un laptop dal form factor classico e uno con cerniera a 360 facenti parte della linea Galaxy Book Pro, entrambi disponibili con due diverse diagonali di display. Scopriamo assieme tutte le novità annunciate oggi!

Il Galaxy più potente di sempre

Questo è stato il motto che ha accompagnato l’annuncio dell’evento e, come avevamo previsto, Samsung ha annunciato la sua nuova famiglia di ultrabook e non uno smartphone o un nuovo foldable.

Partendo da quello che potremmo definire il “modello base”, Samsung Galaxy Book, l’azienda per questi nuovi prodotti ha puntato sicuramente sulla realizzazione di prodotti premium, potenti e con funzionalità dedicate a migliorare la vita degli utenti, sia che vogliano utilizzare questi laptop per lavorare sia che decidano di acquistarne uno per l’utilizzo nel tempo libero.

Samsung Galaxy Book è un portatile sottile e leggero con uno spessore massimo di soli 15,4mm e un peso di 1,59kg. Il corpo dell’ultrabook è realizzato in alluminio e sarà disponibile in due diverse colorazioni: Mystic Blue e Mystic Silver. Le cornici sottili di soli 5,4mm attorno al display TFT LCD rendono il look di questo elegante prodotto ancora più moderno.

A bordo di Samsung Galaxy Book troviamo i processori Intel di undicesima generazione dotati di iGPU Intel Iris Xe, ma sono disponibili anche delle varianti Pentium Gold e Celeron. La dotazione hardware è completata da una batteria da 54Wh ricaricabile con l’alimentatore da 65W USB Tipo-C incluso nella confezione e compatibile con gli altri prodotti della linea Galaxy.

La lista di porte I/O comprende due USB 3.2 Tipo-C, una HDMI, uno slot MicroSD e un jack combinato per microfono e cuffie da 3,5mm. In pratica non manca proprio nulla per permettervi di portare a termine qualsiasi tipo di attività abbiate in mente.

Samsung Galaxy Book: specifiche tecniche

Dimensioni 356,6 x 229,1 x 15,4 mm Peso INT: 1,55kg

EXT: 1,59kg

(Il peso cambia in base al processo produttivo, varia se Galaxy Book è fabbricato internamente o esternamente) Colore Mystic Blue, Mystic Silver Display 15,6″ TFT LCD, FullHD ​(1920 x 1080) CPU 11th Gen Intel Core i7/i5/i3

Intel Pentium Gold Processor

Intel Celeron Processor GPU Intel Iris Xe

Intel UHD

NVIDIA GeForce MX450 RAM 4GB / 8GB / 16GB

LPDDR4X Memoria di archiviazione Fino a 512GB di SSD NVMe Connettività LTE, Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2, Bluetooth 5.1 Porte I/O 2x USB 3.2 Tipo-C, 1x HDMI, 1x 3,5mm jack combo

MicroSD, nano SIM, security slot Webcam e audio 720p HD / Dual Array Mic

Speaker Dolby Atmos Batteria e ricarica 54Wh, Caricatore USB Tipo-C da 65W Sistema operativo Windows 10 Home/Pro Altro Lettore di impronte nel tasto di accensione

Per i più esigenti Samsung si fa in quattro

Come vi dicevo in apertura, Samsung Galaxy Book è però un prodotto orientato agli utenti più classici e che sono alla ricerca di un buon hardware ma senza strafare. Per i più esigenti, Samsung ha presentato i nuovi modelli delle famiglie Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, entrambi disponibili sia con display dalla diagonale di 13″ che nella taglia da 15″.

Samsung non ha voluto rinunciare a nulla è ha dotato questi prodotti di tutta la migliore tecnologia che aveva a disposizione. Si parte dai pannelli di tipo OLED per i display, caratteristica ad oggi ancora molto rara nei computer portatili, per arrivare alla connettività 5G passando dai chip Intel Core di 11° Generazione con grafica integrata Iris Xe.

Sottili ma allo stesso tempo robusti, entrambi i modelli sono realizzati in alluminio serie 5000, lo stesso utilizzato anche nell’industria aerospaziale. Il Galaxy Book Pro 360 sarà disponibile in Mystic Navy, Mystic Silver e Mystic Bronze. Il Galaxy Book Pro sarà disponibile in Mystic Blue, Mystic Silver e Mystic Pink Gold.

La Pro Keyboard reingegnerizzata con meccanismo a forbice ha una corsa di 1mm. La tastiera è accoppiata con un touchpad la cui area di lavoro è 23% maggiore rispetto ai modelli precedenti.

La connettività supportata è la più veloce disponibile sul mercato con la possibilità di collegarsi alle reti mobili LTE, 5G e utilizzare lo standard wireless più recente per la connessione a internet chiamato Wi-Fi 6E.

I pannelli OLED sprigionano il massimo delle proprie potenzialità grazie al software Intelligent Color Engine, il quale imposta automaticamente lo spazio colore a seconda del compito da svolgere. Film e giochi appariranno vividi e intensi nei profili di colore DCI-P3 o AMOLED Native, mentre per compiti come il fotoritocco, dove si desidera che le immagini abbiano tonalità naturali, la serie Galaxy Book Pro passerà automaticamente ad Adobe RGB.

A differenza del modello base questi Galaxy Book Pro sono stati certificati Intel Evo, il che significa che hanno soddisfatto una serie di caratteristiche imposte da Intel ai produttori di hardware per ricevere questo riconoscimento. Ad esempio ci aspettiamo una incredibile velocità di riaccensione dalla sospensione e una durata di batteria degna di nota grazie all’utilizzo dei chip Intel Tiger Lake.

Il convertibile Galaxy Book Pro 360 supporta l’utilizzo dello stylo S-Pen che è incluso nella confezione di vendita e ora è 2,2 volte più spesso per un’esperienza di scrittura più naturale.

Ovviamente non poteva mancare un’integrazione profonda con gli altri prodotti Galaxy del colosso della tecnologia asiatico:

“La serie Galaxy Book Pro funziona senza sforzo con gli altri dispositivi Galaxy per una maggiore produttività ed efficienza. Second Screen ti permette di espandere il display sul tuo Galaxy Tab per un più facile multitasking e produttività con le modalità Duplica ed Estendi. Con Link to Windows e Microsoft Your Phone, non perdere ma iil flusso produttivo rispondendo alle chiamate, controllando le notifiche, accedendo a foto, messaggi ed eseguendo fino a cinque app contemporaneamente dal tuo smartphone direttamente sul tuo desktop – tutto in una volta“.

Samsung Galaxy Book Pro: specifiche tecniche

Samsung Galaxy Book Pro 13 Samsung Galaxy Book Pro 15 Dimensioni 304,4 x 199,8 x 11,2 mm INT: 355,4 x 225,8 x 11,7 mm

EXT: 355,4 x 225,8 x 13,3 mm Peso Wi-Fi: 0,87kg

LTE: 0,88kg INT: 1,05kg

EXT: 1,15kg

(Il peso e le dimensioni cambiano in base al processo produttivo, variano se Galaxy Book è fabbricato internamente o esternamente) Colore Mystic Blue, Mystic Silver, Mystic Pink Gold Mystic Blue, Mystic Silver, Mystic Pink Gold Display 13,3″ AMOLED, FullHD ​1920 x 1080 15,6″ AMOLED, FullHD ​1920 x 1080 CPU 11th Gen Intel Core i7/i5/i3 11th Gen Intel Core i7/i5/i3 GPU Intel Iris Xe (i7/i5)

Intel UHD (i3) Intel Iris Xe (i7/i5)

Intel UHD (i3) RAM 8GB / 16GB /32GB

LPDDR4X 8GB / 16GB / 32GB

LPDDR4X Memoria di archiviazione Fino a 1TB di SSD NVMe Fino a 1TB di SSD NVMe Connettività LTE, Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth 5.1 Porte I/O 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Tipo-C, 1x 3,5mm jack combo

MicroSD, nano SIM 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Tipo-C, 1x HDMI, 1x 3,5mm jack combo, 1x MicroSD Webcam e audio 720p HD / Dual Array Mic

Speaker Dolby Atmos, Sound by AKG 720p HD / Dual Array Mic

Speaker Dolby Atmos, Sound by AKG Batteria e ricarica 63Wh, Caricatore USB Tipo-C da 65W 68Wh, Caricatore USB Tipo-C da 65W Sistema operativo Windows 10 Home/Pro Windows 10 Home/Pro Altro Lettore di impronte nel tasto di accensione Lettore di impronte nel tasto di accensione

Samsung Galaxy Book Pro 360: specifiche tecniche

Samsung Galaxy Book Pro 360 13 Samsung Galaxy Book Pro 360 15 Dimensioni 302.5 x 202.0 x 11.5 mm 354.85 x 227.97 x 11.9 mm Peso Wi-Fi: 1,04kg

5G: 1,10kg 1.39kg Colore Mystic Navy, Mystic Silver, Mystic Bronze Mystic Navy, Mystic Silver, Mystic Bronze Display 13,3″ Super AMOLED, FullHD ​1920 x 1080 15,6″ Super AMOLED, FullHD ​1920 x 1080 CPU 11th Gen Intel Core i7/i5/i3 11th Gen Intel Core i7/i5/i3 GPU Intel Iris Xe (i7/i5)

Intel UHD (i3) Intel Iris Xe (i7/i5)

Intel UHD (i3) RAM 8GB / 16GB

LPDDR4X 8GB / 16GB / 32GB

LPDDR4X Memoria di archiviazione Fino a 1TB di SSD NVMe Fino a 1TB di SSD NVMe Connettività 5G, Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth 5.1 Porte I/O 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Tipo-C, 1x 3,5mm jack combo

MicroSD, nano SIM 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Tipo-C, 1x 3,5mm jack combo, 1x MicroSD, Webcam e audio 720p HD / Dual Array Mic

Speaker Dolby Atmos, Sound by AKG 720p HD / Dual Array Mic

Speaker Dolby Atmos, Sound by AKG Batteria e ricarica 63Wh, Caricatore USB Tipo-C da 65W 68Wh, Caricatore USB Tipo-C da 65W Sistema operativo Windows 10 Home/Pro Windows 10 Home/Pro Altro Lettore di impronte nel tasto di accensione Lettore di impronte nel tasto di accensione

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda l’Italia, Samsung ci ha comunicato i prezzi di vari modelli in arrivo, alcuni disponibili in pre-ordine mentre altri che arriveranno nei negozi in un momento successivo:

Samsung Galaxy Book 15: Mystic Blue, Intel Core i3 + Iris UHD, 8G+256GB – 709,00 euro (no pre-order)

Mystic Blue, Intel Core i3 + Iris UHD, 8G+256GB – (no pre-order) Samsung Galaxy Book 15: Mystic Silver, Intel Core i5 + Iris Xe, 8G+512GB – 899,00 euro (no pre-order)

Mystic Silver, Intel Core i5 + Iris Xe, 8G+512GB – (no pre-order) Samsung Galaxy Book 15: Mystic Silver, Intel Core i7 + Iris Xe, 16G+512GB – 1.109,00 euro (no pre-order)

Mystic Silver, Intel Core i7 + Iris Xe, 16G+512GB – (no pre-order) Samsung Galaxy Book Pro 13: Mystic Blue, Intel Core i5 + Iris Xe, 8GB+256GB – 1.159,00 euro (pre-order)

Mystic Blue, Intel Core i5 + Iris Xe, 8GB+256GB – (pre-order) Samsung Galaxy Book Pro 360 13: Mystic Silver, Intel Core i5 + Iris Xe, 8GB+512GB – 1.399,00 euro (pre-order)

Mystic Silver, Intel Core i5 + Iris Xe, 8GB+512GB – (pre-order) Samsung Galaxy Book Pro 360 15: Mystic Silver, Intel Core i7 + Iris Xe, 16GB+512GB – 1.699,00 euro (pre-order)