Il Samsung Galaxy più potente di sempre è in arrivo ma di cosa si tratta?

Samsung ha annunciato a sorpresa un nuovo evento Unpacked per il 28 aprile. Il lancio di nuovi prodotti durante il corso dell’anno non è nulla di nuovo per il produttore sudcoreano, tuttavia in questo caso l’invito ci ha colto decisamente alla sprovvista. È in arrivo il Galaxy più potente di sempre, ma di che prodotto di tratta?

La gamma Samsung Galaxy S21 non ha fatto in tempo nemmeno a raggiungere un semestre di vita e l’azienda coreana ha già indetto un nuovo evento Unpacked per l’annuncio del Galaxy più potente di sempre. L’evento avrà luogo in streaming online a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria il 28 aprile alle ore 16:00.

La gamma di smartphone Galaxy S, che rappresenta la famiglia di prodotti flagship dell’azienda, è stata annunciata appena lo scorso gennaio ed è quindi improbabile che Samsung voglia introdurre un nuovo dispositivo in quella serie. Inoltre riuscire a superare il già esagerato Samsung Galaxy S21 Ultra sembra davvero un’impresa impossibile al momento.

Per quanto riguarda i Galaxy Note, da sempre visti come un miglioramento dei Galaxy S con l’aggiunta extra della iconica S-Pen, è troppo presto. Storicamente gli annunci dei Galaxy Note si tengono verso fine agosto oppure inizio settembre. Inoltre l’azienda ha pubblicamente dichiarato che quest’anno è improbabile che riusciremo a vedere un nuovo Note a causa della carenza di chip che sta colpendo il mercato hi-tech.

Che si tratti di un Galaxy Tab? Anche in questo caso l’azienda ha sempre scelto un evento estivo per il lancio e quindi, salvo colpi di scena, escludiamo questa possibilità. Non ci sono molti altri prodotti Galaxy a cui poter pensare, calcolando che dubitiamo l’appellativo “Galaxy più potente” possa essere utilizzato per uno smartwatch.

A nostro parere si potrebbe trattare di un nuovo prodotto della serie Galaxy Fold. Sono finalmente in arrivo i tanto vociferati Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3? Potrebbe anche trattarsi, osservando l’animazione del cubo che va a comporre la grafica dell’annuncio, che si tratti di un laptop Galaxy. Non sarebbe il primo e la diffusione dei laptop con chip ARM è stata sdoganata dopo molti anni da Apple, che con i propri Mac dotati di chip M1 ha aperto la via alla concorrenza.

Quest’ultima ipotesi sarebbe però da scartare se vogliamo prendere qualche idea dal video di presentazione dell’evento. La scatola che viene mostrata, infatti, sarebbe davvero troppo piccola per un PC portatile.

Al momento non abbiamo certezze ma non mancheremo di tenervi aggiornati in caso di future novità. Per ora l’appuntamento è al 28 di questo mese!