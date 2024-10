Un sacco di sconti sui Samsung Galaxy Book: e le Galaxy Buds3 invece te le regalano!

Siete alla ricerca di un laptop potente e versatile, capace di soddisfare le vostre esigenze lavorative e di intrattenimento, il tutto a un prezzo vantaggioso? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Samsung. Moltissimi Galaxy Book sono ora disponibili con uno sconto del 25%, usando il coupon GALAXY4U, e come se non bastasse, comprando uno di questi dispositivi entro il 31 ottobre riceverete in omaggio le Galaxy Buds3 registrando l'acquisto su Samsung Members. Un'opportunità unica per rinnovare la vostra dotazione tecnologica risparmiando e ottenendo un accessorio di qualità!

Laptop Galaxy Book, chi dovrebbe acquistarli?

I Galaxy Book rappresentano la soluzione ideale per professionisti, studenti e creativi che necessitano di un dispositivo affidabile, potente e versatile. Questi laptop si distinguono per le loro prestazioni elevate, garantite da processori all'avanguardia, e per la loro portabilità, grazie a un design sottile e leggero. L'integrazione perfetta con l'ecosistema Samsung li rende particolarmente appetibili per chi già possiede altri dispositivi del brand, consentendo una sincronizzazione fluida e un'esperienza d'uso ottimizzata.

La gamma Galaxy Book offre diverse opzioni per soddisfare le esigenze di ogni utente. Dai modelli più compatti e leggeri, perfetti per chi è sempre in movimento, a quelli più potenti, ideali per attività che richiedono elevate capacità di elaborazione. Tutti i dispositivi sono dotati di display di alta qualità, che garantiscono una visione nitida e confortevole, sia che si stia lavorando su fogli di calcolo, editing video o semplicemente guardando contenuti in streaming.

Ecco tutti i modelli con cui ottenere uno sconto del 25% grazie al coupon GALAXY4U:

NP960XMB-KB1IT

NP960XMA-KB1IT

NP940XMA-KB1IT

NP960XGL-XG1IT

NP960XGL-XG3IT

NP960QGK-KG1IT

NP960XGK-KG2IT

NP940XGK-KG1IT

NP750QGK-KG2IT

NP730QFG-KA1IT

NP750XGK-KG1IT

NP750XGK-KG2IT

Con sconti del 25% e la possibilità di ricevere gratuitamente le Galaxy Buds3 registrando il tutto su Samsung Members, l'acquisto di un Galaxy Book diventa un'opportunità da non perdere. Che siate alla ricerca di un compagno affidabile per il lavoro, lo studio o il tempo libero, questa promozione vi permette di accedere a tecnologia di alto livello a un prezzo competitivo, arricchendo l'esperienza con un accessorio audio di qualità. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di unire potenza, versatilità e risparmio in un unico pacchetto!

