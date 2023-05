L’avvento delle intelligenze artificiali generative come ChatGPT sta cambiando il panorama di internet a una velocità davvero sorprendente: l’ultima moda tra le content creator è quella dei bot che simulano conversazioni telefoniche con i fan, una pratica di cui vi abbiamo già parlato qualche giorno fa ma che oggi viene ripresa da Amouranth, una delle creatrici di contenuti più famose del web, sia su Twitch sia con la sua pagina di OnlyFans che frutta milioni di dollari.

Il nuovo chatbot si chiama “AI Amo” e costa 1 dollaro al minuto: per accedere al servizio bisogna entrare in uno speciale canale di Telegram che ci accoglie con un messaggio di benvenuto molto chiaro, che ci invita innanzitutto a scegliere la nostra influencer preferita, Amouranth o Caryn.

“Fai un appuntamento con una versione AI della tua influencer preferita con un sistema vocale a 2 vie molto realistico. Utilizzando la piattaforma confermi di avere un’età superiore ai 18 anni. Digita /Amouranth o /Caryn per iniziare!”

Una volta confermata la maggiore età, è richiesto all’utente di depositare del denaro per sbloccare la funzione di chat: dopo aver pagato i fan possono mandare un messaggio vocale in chat e istantaneamente riceveranno una risposta vocale da una voce che sembra quella di Amouranth.

La voce del bot è stata modellata sulla base delle trasmissioni live di Amouranth, i suoi video su Youtube e una serie di altre registrazioni audio e, secondo quanto afferma la compagnia responsabile per la sua creazione, può essere utilizzato anche per conversazioni sessualmente esplicite. In altri casi, come quello di Caryn Marjorie, la “fidanzata-bot” non avrebbe dovuto partecipare a conversazioni con temi sessualmente espliciti ma lo ha fatto comunque, obbligando la creatrice a interrompere temporaneamente il servizio.

Il mercato delle interazioni tra fan e creatori sta raggiungendo dimensioni davvero impensabili: solo nel 2022 Amouranth ha guadagnato 27 milioni di dollari grazie alla sua attività di OnlyFans e questo tipo di contenuto personalizzato sarà sicuramente di grande interesse per i tanti fan della streamer milionaria.