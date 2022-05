Se siete appassionati di stampa 3D o avete deciso da poco di addentrarvi in questo mondo, la nuova piattaforma Printables.com potrebbe di sicuro attrarre la vostra attenzione. Il sito è stato da poco lanciato da Josef Průša e il suo team di ricerca, attualmente a capo di PrusaResearch, un’azienda specializzata nella realizzazione di stampanti 3D e prodotti appositi. Si tratta di una piattaforma aperta, dove gli utenti possono caricare o scaricare modelli da realizzare con stampanti 3D di qualsiasi marchio.

Il sito è nato ribattezzando il portale PrusaPrinters.org ed è sorprendentemente assente da qualsivoglia pubblicità, sebbene l’azienda venda modelli di produzione propria in una sezione dedicata. Prusa ha anche introdotto un sistema a punti per premiare l’attività nel sito: gli utenti possono guadagnare più punti caricando nuovi modelli, collezioni di modelli, oppure postando delle foto con le loro realizzazioni.

Il sito Printables.com di PrusaResearch

Si potranno accumulare fino a 350 “Prusameters” con cui sarà possibile ottenere un buono per un rotolo di resina Prusament gratuito, oppure riscattare altri oggetti come tazze, cappelli, magliette e felpe con il marchio Prusa. Gli utenti verranno inoltre premiati con badge virtuali di differenti livelli, visualizzabili sul profilo a seconda dell’attività svolta. Sono anche disponibili concorsi a tema, con premi che includono anche stampanti Prusa o ulteriori Prusameter, incoraggiando l’utenza a riempire la libreria con nuovi modelli da scaricare.

Il sito di PrusaResearch è infatti indirizzato a tutti gli appassionati di stampa 3D, nonché a coloro che muovono i primi passi ed hanno da poco cominciato a stampare oggetti. L’azienda è stata fondata dall’imprenditore ceco Josef Průša ed ha avuto origine da un piccolo laboratorio seminterrato, in cui venivano realizzate e vendute parti per stampanti 3D. Dopo il successo della prima stampante di produzione propria Prusa i3, conta adesso ben 600 dipendenti, diventando uno dei marchi più affermati nel campo della stampa 3D, con oltre 9000 stampanti spedite in tutto il mondo.