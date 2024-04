Vuoi restare con Windows 10? Ecco quanto costa il supporto ufficiale Microsoft

Microsoft ha recentemente delineato i suoi piani e prezzi per il supporto continuativo di Windows 10, con un'attenzione particolare agli aggiornamenti di sicurezza.

In un articolo pubblicato recentemente, l'azienda ha fornito dettagli sui costi e le modalità per mantenere attivi gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 oltre la data di interruzione.

Windows 10 non sarà più supportato gratuitamente da Microsoft a partire dal 14 ottobre 2025.

I prezzi per ottenere questi aggiornamenti saranno piuttosto elevati per la maggior parte degli utenti, a meno che non si utilizzi un dispositivo Windows 10 per accedere a un PC Cloud di Windows 11 tramite Windows 365.

Per ottenere una chiave di attivazione da applicare a un dispositivo Windows 10, gli utenti dovranno pagare 61 dollari per dispositivo per il primo anno. Tuttavia, se si utilizza uno strumento di gestione degli aggiornamenti basato sul cloud di Microsoft come Intune, il prezzo sarà scontato a 45 dollari.

È importante notare che il prezzo dei pacchetti di aggiornamento raddoppierà ogni anno consecutivo, fino a un massimo di tre anni. Quindi, se un utente decide di aderire al programma nel secondo anno, dovrà comunque pagare anche per il primo anno, poiché gli aggiornamenti di sicurezza estesi sono cumulativi.

Questo, in parole povere, vuol dire che se si deciderà di aderire al programma a partire dal secondo anno, il prezzo sarà di 122 dollari, mentre il terzo anno il costo da affrontare sarà pari a 183 dollari, rendendo decisamente più conveniente aderire a questa iniziativa a partire dal primo anno di "estensione degli aggiornamenti".

Questo sistema potrebbe rendere costoso rimanere fedeli a Windows 10 e voler ottenere patch di sicurezza nel tempo. Tuttavia, esiste un'eccezione per i clienti del settore dell'istruzione, che possono aderire al programma di estensione degli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 al costo di 1 dollaro nel primo anno, con un aumento a 2 e 4 dollari rispettivamente nei due anni successivi.

È stato notato che tale generosità non è estesa agli utenti e alle aziende con computer perfettamente funzionanti che non possono effettuare l'aggiornamento a Windows 11 a causa delle restrizioni hardware imposte da Microsoft.

L'annuncio di Microsoft arriva in seguito al rilascio di alcune statistiche ufficiali sulla quota di mercato, che indicano che Windows 11 ha perso terreno rispetto a Windows 10 nel marzo 2024.

Microsoft ha descritto i prezzi per il primo anno del programma di estensione degli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 come simili a quelli del primo anno di Windows 7 ESU. Tuttavia, non ha menzionato la differenza nella quota di mercato tra i due sistemi operativi allo stesso punto della loro vita.

Secondo le stime, Windows 10 aveva superato le versioni precedenti due anni e mezzo dopo il suo rilascio, mentre Windows 11 ha ancora del lavoro da fare prima di raggiungere un simile livello di adozione.