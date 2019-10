Windows 10 19H2 arriva tra fine ottobre e inizio novembre?

Il nuovo aggiornamento di Windows 10 (19H2) è in fase di finalizzazione e sarà disponibile al pubblico tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

Secondo quanto dichiarato in un tweet da Zac Bowden, senior editor di Windows Central, Windows 10 19H2 è in fase di finalizzazione e sarà disponibile al pubblico tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

Non ci sono informazioni sul nome ufficiale dell’update 19H2 che tuttavia dovrebbe chiamarsi “Windows 10 October 2019 Update” o “Windows 10 November 2019 Update” in base all’effettiva data di rilascio.

Microsoft potrebbe far combaciare la data d’uscita dell’aggiornamento con quella di Windows 10 October Update 2018 (1809), che dopo diversi stop e imprevisti è uscito la seconda settimana di novembre dello scorso anno.

Per gli utenti che hanno già installato Windows 10 May update 2019 la nuova versione del sistema operativo sarà distribuita tramite la tecnologia di manutenzione (la stessa del processo di aggiornamento cumulativo mensile), in quanto benché rappresenti un cosiddetto “feature update”, non ci sono grandissime novità e stravolgimenti.

Praticamente il nuovo update di Windows 10 è un “Service Pack” dell’aggiornamento di maggio, non una vera e propria release “standalone”.

Perciò a differenza dei normali feature update di Windows 10 che richiedono lunghi download e installazioni, la nuova versione sarà decisamente più snella. Potete approfondire comunque le novità principali in questo articolo.