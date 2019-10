Windows 10 1909 (19H2) in arrivo, le principali novità

Windows 10 1909 è ormai pronto. Non si tratta di un feature update classico, ma più di un Service Pack di Windows 10 May 2019 Update. Ecco le principali novità.

Windows 10 1909, conosciuto anche con il nome in codice 19H2, è ormai imminente. Chi ha già installato Windows 10 May 2019 Update lo riceverà tramite la tecnologia di manutenzione (la stessa del processo di aggiornamento cumulativo mensile), in quanto benché rappresenti un cosiddetto “feature update”, non ci sono grandissime novità e stravolgimenti.

Praticamente Windows 10 1909 può essere visto come un “Service Pack” dell’aggiornamento di maggio, non come una release “standalone”. Perciò a differenza dei normali feature update di Windows 10 che richiedono lunghi download e installazioni, la nuova versione sarà decisamente più snella.

Con la nuova versione di Windows, Microsoft si è dedicata a risolvere bug, migliorare le prestazioni e introdurre funzionalità minori. Quali sono le novità più importanti? Cerchiamo di fare un rapido riassunto.

Assistenti digitali

Microsoft ha lavorato per permettere agli assistenti digitali di terze parti di interagire con gli utenti anche con il dispositivo fermo sulla schermata di blocco. Questo cambiamento dovrebbe quindi portare una maggiore integrazione con gli assistenti come Cortana e Alexa.

Centro notifiche

Microsoft ha migliorato il Centro notifiche. In particolare è possibile spegnere le notifiche per un’app specifica direttamente dalle impostazioni del Centro notifiche o direttamente dal popup.

Rinnovata anche la pagina relativa alle notifiche all’interno dell’app Impostazioni. Ad esempio c’è una voce globale dedicata alla disattivazione dell’audio delle notifiche. L’elenco dei mittenti delle notifiche adesso viene ordinato in base all’ultima notifica mostrata anziché al nome del mittente. Ciò vi consentirà di trovare e personalizzare l’app che vi invia frequentemente notifiche.

Microsoft ha inoltre aggiunto un nuovo pulsante “Gestisci notifiche” nella parte superiore del Centro Notifiche che si collega alla pagina delle impostazioni delle notifiche.

Interfaccia utente

Microsoft ha aggiornato il riquadro a comparsa Calendario sulla barra delle applicazioni per consentire di creare rapidamente eventi. Non serve quindi più aprire l’app per farlo.

Per creare un evento sul calendario, è necessario fare click sull’icona della data e dell’ora situata nella barra delle applicazioni per accedere a un riquadro a comparsa del calendario. Dopo aver aperto il riquadro a comparsa, bisogna fare click su una data e selezionare l’ora desiderata immettendo un testo personalizzato.

Batteria e prestazioni

Windows 10 1909 integra alcuni miglioramenti per l’autonomia dei portatili e 2 in 1 e dovrebbe anche garantire, almeno su alcune piattaforme, prestazioni superiori grazie a un uso ottimizzato dei core preferiti della CPU. Questo è possibile mediante una policy di rotazione che distribuisce il lavoro in modo più equo tra i core preferiti. In questo articolo maggiori informazioni su questo aspetto.

Esplora File

Esplora File (File Explorer) usa la ricerca di Windows (Windows Search) per integrare i contenuti locali e quelli sul cloud di OneDrive grazie a un’interfaccia utente rinnovata.

Altri miglioramenti

La colonna sinistra nel menu Start si espande quando ci si passa sopra con il mouse, per una maggiore comprensione.

L’assistente vocale e altre tecnologie di assistenza sono in grado di leggere e imparare dove è posizionato il tasto FN, FUNZIONE, sulle tastiere e in quale stato è – bloccato o sbloccato.

Infine, Windows 10 1909 offre diverse migliorie per le aziende, come il supporto di Windows Defender Credential Guard sui prodotti ARM64, cosa che dovrebbe risultare utile per portare più dispositivi ARM nelle aziende, a partire dal Surface Pro X.