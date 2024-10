Windows 11 e Office a partire da soli 10€, fino al 62% di sconto durante gli Halloween Sale

I costi della tecnologia seguono i trend odierni e sono sempre più proibitivi. Di conseguenza nessuno vorrebbe mai spendere troppo budget per aggiornare il proprio PC. Che tu stia cercando prestazioni migliorate, maggiore sicurezza o semplicemente una nuova interfaccia utente, aggiornare il tuo sistema operativo a Windows 11 Pro è un'alternativa conveniente.

Ecco una buona opportunità per ottenere Windows 11 scontato e una licenza a vita per le suite Microsoft Office durante la Vendita di Halloween GoDeal24. Potresti avere Office Professional 2021 a vita pagando solo 36,75€. Con questa suite avrai tutti gli strumenti necessari per la produttività, tra cui Word, Excel, PowerPoint, Outlook e altro ancora — tutti disponibili offline, senza costi in abbonamento.

Se non hai bisogno di tutte le nuove feature, potrebbe interessarti Office 2019 Professional che, a soli 22,69€, offre le stesse funzionalità eccetto Teams. Non dimenticare di applicare il codice coupon “GG62” quando lo acquisti.

Sconto del 62% su Microsoft Office - Codice Coupon: GG62

Se vuoi un aggiornamento alla suite Microsoft Office più recente, è questo il tuo momento. Office 2024 è appena stato rilasciato e include aggiornamenti potenti e funzionalità di interfaccia utente migliorate, che lo rendendono la versione più efficiente di sempre. In questo momento, puoi ottenere la nuova suite a un prezzo speciale.

Prezzo speciale per Office 2024

Per un periodo di tempo limitato, puoi anche effettuare l'aggiornamento a Windows 11 Professional per soli 13,55€ con il codice "GG50" su GoDeal24. Windows 11 Pro include Copilot, un assistente AI che ti aiuta a semplificare le attività, migliorare la produttività e rendere il tuo flusso di lavoro più organizzato e funzionale.

Copilot è integrato direttamente nell'esperienza di Windows e con funzionalità di sicurezza avanzate come la crittografia BitLocker e un multitasking senza interruzioni, garantisce un sistema sicuro ed efficiente.

Sconto sul sistema operativo Windows - Codice Coupon: GG50

Più acquisti, più risparmi coi seguenti bundle - Codice Coupon: GG62

Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice Coupon: GG50

Offerte multilicenza, prezzi imbattibili!

Altri strumenti per PC al miglior prezzo!

Con GoDeal24 potete stare tranquilli perché i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft.

E poi c’è la consegna digitale: i software comprati finiscono direttamente nella vostra casella e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente nel 98% delle recensioni e che offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di GoDeal24 tramite l’indirizzo email service@godeal24.com