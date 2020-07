Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34″ in arrivo in Italia a settembre

Il noto produttore cinese Xiaomi, che ha già iniziato da diverso tempo ad interessarsi al territorio italiano con l’apertura di svariati negozi monomarca, ha annunciato che il Mi Curved Gaming Monitor 34” sarà lanciato sul nostro territorio il prossimo settembre ad un prezzo davvero competitivo: 449,99€.

Il dispositivo, come dice il nome stesso, è stato realizzato per il sempre più ampio pubblico di videogiocatori che desidera una maggiore immersione all’interno dei propri titoli preferiti ma che, sino ad ora, non è ancora passato al formato ultrawide per motivi economici. Il monitor è equipaggiato con un pannello SVA (variante dei VA di Samsung che offre angoli di visione più ampi) da 34” con una risoluzione pari a 3440 x 1440 pixel (rapporto di forma 21:9) che assicura un’area di visualizzazione maggiore del 30% rispetto ai più comuni display 16:9. La frequenza di aggiornamento è di 144Hz, mentre il tempo di risposta si attesta sui 4ms. La qualità visiva è assicurata dalla copertura della gamma cromatica sRGB del 121% che permette una perfetta riproduzione dei colori in ogni situazione.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, il monitor offre un raggio di curvatura di 1500R, supporto alla tecnologia AMD Freesync, una modalità per l’emissione ridotta di luce blu, un rapporto di contrasto pari a 3000:1 ed una luminosità massima di 300 nits. Il comparto connettività vede la presenza di due porte HDMI 2.0, due Display Port 1.4 ed un’uscita audio. Le dimensioni, base compresa, sono di 810,39 x 520,61 x 242,53 mm.

Il prodotto sarà acquistabile da inizio settembre sul sito ufficiale della compagnia, Mi.com, i Mi Store autorizzati ed Amazon. Visto il prezzo decisamente appetibile e le caratteristiche di tutto rispetto, ci aspettiamo un ottimo successo per questo monito. Xiaomi, oltre a Mi Curved Gaming Monitor 34”, ha annunciato anche l’arrivo sul nostro territorio di altri dispositivi molto interessanti, come la Mi Band 5, nuova iterazione della sua popolare smart band, Mi TV Stick, lettore multimediale in formato tascabile che consente di visualizzare contenuti in streaming sino alla risoluzione di 1080p, e Mi True Wireless Earphones 2 Basic, cuffie senza fili che garantiscono un autonomia di cinque ore con una sola ricarica.