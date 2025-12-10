Avatar di Ospite PHP Ace #525 0
ma chi ha una scrivania così grande da metterci un 55 pollici
Secondo me vale la pena solo se giochi con controller, altrimenti è inutile
TCLq7c - 55", 4k, 144hz - 426€

Da un mesetto ha rimpiazzato il mio 27".
Rimpiango di non averlo fatto prima.
io l'ho fatto con un 43 e già quello mi sembrava esagerato lol
"con 400-500 euro, oggi come oggi si può acquistare senza problemi un televisore da 55”. Un monitor così grande a questo prezzo non esiste"
Sabato scorso al discount (non cito il nome della catena, neppure io vengo pagato e di fargli pubblicità non me ne potrebbe fregare di meno) TV 4k ultraHD da 55 pollici della Samsung: 289 euro.
Non ci volevo credere poi lo ho visto con i miei occhi. E poi me ne sono andato senza prenderlo, perchè anche se a quel prezzo è tirato addosso, a me non serve.
Tolto questo, ritengo che sia particolarmente scomodo un monitor così grande al pc. A meno che sia un pc da salotto. Sulla scrivania vien male non tanto per la difficoltà di posizionamento (lo si può anche fissare alla parete) quanto per la distanza di visione e non meno importante, per la resa che un televisore ha su tutte le altre applicazioni. Il pc uno mica lo usa solo per giocare.
Comunque è un bell'articolo.

Il prossimo sarà sull'opportunità di collegare al pc un videoproiettore per giocare? Questo esperimento io lo ho fatto alcuni anni fa con un proiettore nativo 1080 collegato via hdmi al pc. E allora mi ero reso conto che una visuale molto grande (telo da 120 pollici) non rende più gradevole l'esperienza di gioco, tutt'altro. Ma forse perchè erano solo 1080.
Andrea Ferrario potrebbe fare l'esperimento con un proiettore laser 4k nativo e scriverci su poi.
quindi alla fine tieni sia tv che monitor? un po' scomodo no
La migliore scelta è un 42 pollici oled Lg io ho il c4 e non ho nessun compromesso né input lag, niente scie, neri perfetti, uscite HDMI 2.1 con tutte le tecnologie supportate e 144hz, dolby vision ecc lo uso in una scrivania da 60cm di profondità. Quando ti ci abitui tutto il resto ti sembra microscopico. Certo costa tra gli 800 e i 1000€. Prima avevo un Samsung 43 4k e anche con lui mi trovavo bene con più compromessi ma era davvero un bel vedere .
Porrei l'accento soprattutto sul refresh... purtroppo dopo aver provato a giocare oltre i 60 fps... magari a 120/144/180, é veramente difficile tornare indietro. Sono stato per anni con un monitor/tv a 60 hz e mi sembrava tutto fluido, poi sono passato ad un monitor a 180 hz e ora i 60 mi sembrano come i 30 prima.
