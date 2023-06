Zotac ha mostrato al Computex 2023 il suo nuovo Mini PC con raffreddamento a stato solido e le sue schede grafiche a tema Spider-Man: Across the Spider Verse.

Il Mini PC Zbox PI430AJ è il primo al mondo ad essere dotato della rivoluzionaria soluzione di raffreddamento attivo a stato solido AirJet di Frore Systems. All’interno del microscopico chassis sono stati inseriti due AirJet Mini che sono in grado di rimuovere fino a 10W di calore grazie al loro flusso d’aria rapido. Questa tecnologia permette al Zbox PI430AJ di avere prestazioni superiori rispetto ai Mini PC di dimensioni simili.

Lo Zbox PI430AJ che abbiamo visto al Computex 2023 ha un processore Intel i3-N300, 8GB di memoria LPDDR5, uno slot SSD M.2 NVME PCIe x4, oltre a WiFi 6, Gigabit LAN e Bluetooth 5.2. La parte superiore del Mini PC messo in mostra alla fiera è trasparente per mostrare il funzionamento del sistema di raffreddamento AirJet Mini, e una piccola girandola di carta è stata posizionata sul retro del prodotto per evidenziare lo spostamento dell’aria.

Zotac ha anche mostrato le sue nuove schede grafiche GeForce RTX 4070 e 4070 Ti a tema Spider-Man: Across the Spider Verse. Le edizioni speciali sono basate sulle schede Zotac Twin Edge OC e Amp Airo (RTX 4070 Twin Edge, RTX 4070 Amp Airo, RTX 4070 Ti Amp Airo).

Le GPU sono vendute in bundle che includono un backplate magnetico, degli emblemi personalizzati per le ventole, una borsa in tela e degli adesivi decorativi. Le edizioni Amp Airo includono anche una statuetta collezionabile casuale (una tra tre).

Zotac ha anche esposto le nuove GPU a tema in un casemod realizzato da PugLife PC che mostra la nuova RTX 4070 Twin Edge OC e tutte e tre le statuette. Il PC è stato assemblato con un processore Intel Core i7, una scheda madre Asus B760-Plus WiFi ATX, 32GB di memoria DDR5-5600, un SSD PCIe 4.0 NVMe da 1TB e un alimentatore ATX3.0 da 850W.