Zotac presenta i nuovi Zbox: grandi prestazioni in uno spazio minimo

Zotac ha presentato i nuovi mini PC Zbox serie EN con CPU Intel fino al Core i7-9750H e GPU Nvidia GeForce RTX 2070 per enthusiast e content creator.

Zotac ha presentato i nuovi Zbox Magnus E, una serie di mini-pc pensata per utenti enthusiast e content creator che necessitano di alte prestazioni ed un ingombro pressoché minimo.

I nuovi modelli riescono ad ospitare processori Intel Core fino all’i7 di nona generazione a sei core e schede grafiche Nvidia fino alla RTX 2070 in 210 x 203 x 62,2 mm. I Zbox EN series sono pensati per spaziare in qualsiasi tipo di attività, dall’intrattenimento ai pesanti carichi di lavoro fino al gaming.

Il resto della scheda tecnica è altrettanto impressionante considerate le dimensioni. Gli Zbox Magnus EN supportano fino a 32 GB di memoria RAM DDR4 ad alta velocità, un SSD NVMe M.2, un hard disk da 2,5 pollici per l’archiviazione dati e il supporto alla tecnologia Intel Optane.

La connettività invece è di altissimo livello. I PC ospitano una scheda wireless Killer Networking AX1650 con supporto a WiFi 6 e Bluetooth 5.0, e ben due porte LAN di cui una Gigabit e l’altra Killer 3000 da 2,5 Gbps. Sei le porte USB di cui quattro 3.0 e due 3.1 Gen2 (una di tipo C).

Le configurazioni sono facilmente personalizzabili. I componenti aggiornabili sono accessibili senza la necessità di attrezzi ed è possibile acquistare le macchine in versione barebone o con Windows 10 Home preinstallato, 8 GB di RAM DDR4, SSD M.2 da 128 GB più un disco rigido da 1 TB.

Le varianti disponibili al lancio saranno due. La prima un po’ più economica sarà il Magnus EN52060V con Intel Core i5-9300H di nona generazione e Nvidia GeForce RTX 2060. La seconda invece sarà il Magnus EN72070V che monterà un Intel Core i7-9750H a sei core di nona generazione abbinato ad una Nvidia GeForce RTX 2070.

Zotac non ha ancora fornito dettagli per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità che però non dovrebbe essere molto lontana.