Migliori mini PC (novembre 2024)

Se non si vuole optare né per un desktop né per un portatile, che tipo di computer potrebbe essere ideale? Un All-in-One? Forse, ma è molto più probabile che la vostra attenzione si concentri su un mini PC. Oggi, a differenza del passato in cui erano principalmente usati come dispositivi multimediali dalle prestazioni limitate, i mini PC sono diventati alternative valide non solo ai migliori notebook, ma anche ai PC desktop.

Tuttavia, è importante fare attenzione: per chi non ha molta conoscenza, scegliere un buon mini PC può essere complicato. Il mercato è infatti ricco di modelli con hardware datato, spesso offerti a prezzi non sempre giustificati dalle prestazioni. Per questo motivo, abbiamo realizzato questa guida all'acquisto, pensata non solo per consigliarvi alcuni dei migliori mini PC attualmente disponibili, ma anche per aiutarvi a valutare autonomamente se un modello risponde alle vostre esigenze, sia lavorative che di intrattenimento.

In questa guida non troverete un'infinità di suggerimenti, ma solo una selezione accurata di mini PC che si distinguono chiaramente per prestazioni e prezzo, così da semplificare la vostra scelta. Per ulteriori approfondimenti sul mondo dei mini PC, come la gestione delle temperature e altri aspetti tecnici, vi invitiamo a leggere i paragrafi successivi.

Prodotti

Minisforum AtomMan G7 Ti Il più potente Mini PC dalle prestazioni fuori dal comune, come dimostrato dalla GPU dedicata RTX 4070 e dalla CPU Intel i7-14650HX. Disponibile anche con Core i9! Prestazioni, GPU dedicata Consigliamo di acquistarlo durante i periodi di sconto € 1299 su Minisforum Per chi vuole acquistare uno dei mini PC più potenti mai creati fino ad oggi, capace di ridefinire gli standard di performance con il suo hardware d'avanguardia, dovrebbe assolutamente prendere in considerazione l'AtomMan G7 Ti. Equipaggiato con il processore Intel Core i9-14900HX (disponibile anche con il Core i7-14650HX) e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, il G7 Ti offre una potenza di calcolo e grafica senza pari per un PC compatto, ideale per professionisti nel campo dell'AI, del rendering video e del design 3D. In altre parole, questo modello combina prestazioni desktop con un design compatto ed elegante, garantendo raffreddamento ed efficienza anche sotto carichi intensivi. Che stiate addestrando modelli AI complessi, gestendo video in 4K o lavorando su animazioni 3D dettagliate, il Minisforum AtomMan G7 Ti è progettato per superare ogni aspettativa e rendere migliore il vostro flusso di lavoro. ACEMAGIC AM18 Pronto per l'AI Mini PC dalle prestazioni importanti, con processore dotato di chip dedicato per gestire i compiti dell'intelligenza artificiale in maniera ottimale. NPU dedicata per l'AI, Piccolo, LED Come gestisce le temperature è un punto di domanda Il mini PC ACEMAGIC AM18 rappresenta l'avanguardia della tecnologia con la sua potenza, soprattutto per chi cerca un modello capace di gestire impeccabilmente le ultime innovazioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Dotato di una NPU dedicata che raggiunge fino a 16 TOPS e una combinazione totale di CPU, GPU e NPU di 38 TOPS, l'AM18 offre prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Equipaggiato con il processore AMD Ryzen 7 8845HS e la GPU AMD Radeon 780M, questo mini PC gestisce senza sforzo carichi di lavoro intensivi, incluso qualche gioco di ultima generazione, all'editing video avanzato. Con 32 GB di memoria DDR5 e un SSD PCIe4.0 NVMe da 1024 GB, l'AM18 assicura velocità e reattività eccellenti, mentre il suo sistema di raffreddamento e la connettività completa garantiscono un'esperienza fluida proprio come un PC desktop. Apple Mac Mini 2023 Per utenti Apple Il mini PC ideale per gli utenti Apple che necessitano di eseguire software ottimizzati specificamente per il sistema operativo Apple. Prestazioni, Efficiente, Elegante Ecosistema Apple limitato per alcuni utenti € 699.9 su Ebay Il Mac Mini 2023 è il mini PC perfetto per chi cerca un computer compatto senza compromessi in termini di prestazioni, con un occhio di riguardo verso il mondo Apple. Grazie al suo design elegante e minimalista, si integra perfettamente in qualsiasi spazio, sia a casa che in ufficio. Equipaggiato con un chip Apple, è in grado di eseguire con fluidità tutti i software ottimizzati per l'ecosistema Apple, offrendo un'esperienza utente impeccabile per professionisti e creativi. Connettività avanzata e una potenza straordinaria in un formato ridotto: il Mac Mini 2023 è il compagno ideale per chi desidera massimizzare l'efficienza senza rinunciare alla qualità. Beelink SER5 Pro Il tutto fare Mini PC composto da un hardware che gli permette di svolgere la maggior parte delle operazioni senza troppe problematiche. È piccolo e supporta WiFi 6 Efficiente, Doppia ventola, Piccolo La GPU integrata potrebbe limitare le prestazioni in certi ambiti € 419 su Amazon Il Beelink SER5 Pro è il mini PC ideale per chi cerca un equilibrio perfetto tra potenza e versatilità, capace di affrontare la maggior parte delle attività quotidiane con efficienza. Equipaggiato con il processore AMD Ryzen 7 5800H e una grafica AMD Radeon, offre prestazioni solide, superiori a quelle di modelli più datati ma non ai livelli dei sistemi di fascia altissima. Con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 PCIe da 500 GB, il SER5 Pro garantisce avvii rapidi e una gestione fluida dei dati, mentre il supporto per la visualizzazione a triplo schermo e le moderne opzioni di connettività, tra cui WiFi 6 e Bluetooth 5.2, assicurano un'esperienza multitasking ottimale. Il design compatto e la tecnologia di raffreddamento completano il quadro, rendendo questo mini PC un modello versatile e affidabile per chi cerca prestazioni stabili in un formato elegante. ACEMAGIC S1 Con schermo LCD Questo mini PC si distingue da molti altri per l'inclusione di un piccolo ma utile schermo LCD integrato, mostrando informazioni come temperature, ecc Prezzo, Display LCD Prestazioni limitate € 189.99 su Amazon Questo modello targato ACEMAGIC è ideale per chi cerca un’ottima performance senza spendere un capitale. Con un design compatto e verticale, questo mini PC offre un processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, 16GB di RAM e un SSD M.2 NVMe da 512GB, garantendo prestazioni fluide per le attività quotidiane come lavoro d'ufficio, formazione online e riproduzione di video 4K. Nonostante il suo prezzo competitivo, l'S1 include anche un display LCD personalizzabile e illuminazione RGB, rendendolo non solo funzionale ma anche stiloso. Grazie al design per l'espansione della memoria e alla connettività WiFi 5 dual-band e doppia LAN Gigabit, potete godere di un’esperienza informatica completa e con pochi compromessi. In poche parole, l'ACEMAGIC S1 offre un eccellente combinazione di prestazioni e valore, perfetta per chi cerca un mini PC efficiente senza spese eccessive. NiPoGi AK1 Plus Il più economico Mini PC dal prezzo accessibile e dalle prestazioni sufficienti per gestire attività basilari, come l'uso del pacchetto Office e navigazione web. Supporto VESA, 2 HDMI Prestazioni limitate € 189 su Amazon NiPoGi AK1 Plus è il mini PC ideale per chi cerca una soluzione compatta e conveniente senza compromettere la funzionalità. Equipaggiato con il processore Intel 12th Gen Alder Lake N100 e 16GB di RAM DDR4, offre prestazioni efficienti per l’uso quotidiano e multitasking leggero, mentre l'SSD M.2 NVMe da 512GB assicura spazio sufficiente per i vostri file e può essere espanso fino a 2TB. Il design compatto lo rende poi facile da trasportare e collocare in qualsiasi ambiente, dal lavoro a casa. Questo modello vi permette inoltre di connettervi a internet senza difficoltà grazie al Wi-Fi integrato, per non parlare poi dell'utile Bluetooth 5.2. Come se non bastasse, avete non una ma due porte HDMI per un’esperienza visiva fino a 4K@60Hz, ideale per ufficio e intrattenimento. NiPoGi AK1 Plus è compatibile infine con Linux e Ubuntu e include un supporto VESA per un'installazione flessibile. Perfetto come secondo computer o per esigenze di base, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e un’installazione semplice e immediata.

Come scegliere un mini PC

Se siete arrivati a questo punto della lettura, è chiaro che non vi interessa solo scoprire quali mini PC vi consigliamo di acquistare, ma anche comprendere i fattori che influenzano le loro prestazioni e tutto ciò che riguarda l'hardware. Se desiderate approfondire gli aspetti tecnici e avere una visione completa su come funziona un mini PC, siete nel posto giusto.

Che tipologie di mini PC esistono?

I mini PC, progettati per essere compatti e facilmente posizionabili sia sulla scrivania che dietro al monitor per PC, si presentano in diverse configurazioni di design. La maggior parte ha una struttura quadrata e bassa, che facilita l'inserimento sotto al monitor, ottimizzando lo spazio disponibile. Altri modelli adottano un design verticale, spesso dotato di piedini per sostenere l'unità.

Non esiste una preferenza universale per un tipo di design rispetto all'altro. Entrambi sono validi e la scelta dipende principalmente dalle esigenze estetiche e spaziali. In entrambi i casi, i produttori si impegnano a garantire un raffreddamento efficace, nonostante le limitazioni imposte dalle dimensioni ridotte dei mini PC.

Quanto potenti sono i mini PC?

Nonostante le loro dimensioni compatte, simili a quelle di un TV Box, i mini PC moderni possono offrire prestazioni sorprendenti, paragonabili a quelle dei migliori notebook da gaming. All'interno di uno spazio ridotto, questi dispositivi riescono spesso a integrare hardware di un certo livello, inclusi processori potenti e, in alcuni casi, una scheda video dedicata (sebbene in formato mobile piuttosto che desktop), oltre a sofisticati sistemi di raffreddamento con più ventole e soluzioni estetiche per ottimizzare la circolazione dell'aria.

Tuttavia, la maggior parte dei mini PC non è dotato di una GPU dedicata, non tanto per questioni di spazio, ma perché spesso l'uso previsto si limita a compiti basilari come la navigazione web, la gestione di documenti e la riproduzione di contenuti multimediali, per i quali una GPU dedicata non apporterebbe benefici significativi.

Il prezzo è un indicatore chiave delle prestazioni di un mini PC. In generale, i modelli che costano fino a 350-400€ sono adeguati per gestire le attività quotidiane citate. Con una spesa compresa tra 400 e 700€, è possibile ottenere mini PC equipaggiati con processori molto potenti, con numerosi core e thread, capaci di gestire efficacemente il multitasking e applicazioni ad alta intensità di calcolo. Superando i 1.000€, si entra nella categoria dei mini PC con GPU dedicata, un'aspettativa naturale considerando il prezzo. Tuttavia, a queste cifre, è lecito attendersi una GPU dedicata di fascia alta, piuttosto che un modello entry level, per garantire un miglioramento delle prestazioni che possa giustificare il prezzo.

Un esempio eccellente di mini PC da considerare con un budget consistente è l'AtomMan G7 Ti, che non si limita a includere una qualsiasi scheda video, ma integra una potente Nvidia RTX 4070. Modelli di questo calibro offrono prestazioni elevate in ogni ambito, dai giochi alle applicazioni grafiche avanzate.

Che sistema operativo montano i mini PC?

La maggior parte dei mini PC viene fornita con Windows preinstallato, che può essere già attivato o, in alcuni casi, offerto senza licenza e quindi da acquistare separatamente. Per acquistare licenze originali a prezzi competitivi, vi suggeriamo di dare uno sguardo ai migliori siti dove acquistare licenze originali di Windows e Office. Solo una ristretta percentuale di mini PC è dotata di MacOS, riservato esclusivamente ai modelli Mac Mini.

Tuttavia, è possibile installare il sistema operativo di vostra scelta, proprio come si farebbe con un PC tradizionale. In alcuni casi, soprattutto sui mini PC meno potenti, potrebbe essere vantaggioso optare per un sistema basato su Linux, noto per la sua leggerezza e minori esigenze di risorse rispetto a Windows.

Come gestisce le temperature un mini PC?

La gestione delle temperature in un mini PC è una questione spesso sollevata, considerando le sue dimensioni ultra compatte, che possono sollevare qualche preoccupazione. Tuttavia, la situazione è simile a quella dei notebook, che devono anch'essi affrontare le sfide legate allo spazio limitato. In genere, i mini PC sono dotati di almeno una piccola ventola che espelle l'aria calda attraverso una o più aperture, posizionate solitamente nella parte anteriore, posteriore o laterale del case.

Questa ventilazione di base è di solito sufficiente per mantenere temperature controllate durante l'uso quotidiano del PC. Tuttavia, durante le sessioni di utilizzo intensivo, anche i mini PC, come i notebook, possono andare incontro a difficoltà termiche, attivando il cosiddetto throttling termico. Questo meccanismo riduce temporaneamente le prestazioni del PC per evitare danni alla CPU o alla GPU e riportare le temperature entro un intervallo sicuro.

Anche se questa soluzione previene danni, non è ideale per l'utente, che si vede ridurre le prestazioni del mini PC, sapendo che le prestazioni possono essere superiori se fosse equipaggiato con un sistema di raffreddamento più efficace, il quale, però, è difficile da integrare senza compromettere le dimensioni compatte del computer.

I mini PC permettono di cambiare hardware?

I mini PC offrono una grande flessibilità per quanto riguarda l'aggiornamento di alcuni componenti, in particolare RAM e SSD. Questi due elementi sono generalmente progettati per essere sostituibili o ampliabili, permettendo agli utenti di migliorare le prestazioni del sistema senza dover sostituire l'intero PC. Questa possibilità è utile per adattare il mini PC alle proprie esigenze, come aumentare la memoria per applicazioni più esigenti o espandere lo spazio di archiviazione per gestire una maggiore quantità di dati.

D'altra parte, componenti cruciali come il processore e la scheda madre sono spesso saldati e non accessibili per modifiche. Questo design compatto, che caratterizza i mini PC, consente di ridurre le dimensioni e migliorare l'efficienza energetica, ma limita le opzioni di aggiornamento hardware. Di conseguenza, se si desidera un upgrade significativo delle prestazioni, potrebbe essere necessario considerare l'acquisto di un nuovo mini PC piuttosto che tentare di modificare il sistema esistente.

Quanti monitor posso collegare a un mini PC?

Il numero di monitor che potete collegare a un mini PC dipende dalle porte HDMI disponibili. In genere, i mini PC hanno almeno 2 porte HDMI, il che vi permette di collegare facilmente un secondo monitor. I mini PC di fascia alta, invece, possono avere 3 o più porte HDMI e tendono ad essere leggermente più grandi per ospitare una maggiore varietà di connessioni. Se avete esigenze di connessione multiple, prima di completare l'ordine, verificate le specifiche del vostro modello per confermare il numero esatto di monitor supportati. Nella maggior parte dei casi, vi basta guardare le immagini del prodotto a 360° per vedere quante porte di uscita video dispone.

Chi produce i migliori mini PC?

Nel mondo dei mini PC, è comune imbattersi in marchi meno conosciuti, spesso provenienti dall'Asia. Tuttavia, questo non è un problema, poiché le prestazioni di un mini PC dipendono principalmente dalla qualità dell'hardware interno e non dal marchio. Detto ciò, quando si parla di mini PC di un certo livello, emergono alcuni nomi che si distinguono dalla concorrenza. Tra questi, Beelink, Minis Forum e ACEMAGIC sono tra i più rinomati.

Quanto spendere per un mini PC?

Il costo di un mini PC varia in base alle prestazioni richieste. Se il vostro obiettivo è utilizzare il mini PC per attività basilari come la navigazione web, un modello da circa 250-300€ sarà più che sufficiente. Tuttavia, se avete bisogno di gestire il multitasking con maggiore fluidità o se intendete collegare più monitor, anche in alta definizione, è consigliabile considerare un budget di almeno 500€. In questa fascia di prezzo, infatti, è più facile trovare mini PC con hardware più potente e performante.

Infine, se intendete usare il mini PC per il gaming o per attività di content creation, come l'editing video, è necessario un investimento maggiore. In questo caso, è importante scegliere un modello che includa una scheda video dedicata, il che giustifica un budget superiore.