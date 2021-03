400€ di sconto sul frigorifero Samsung No Frost su Mediaworld

Dopo avervi proposto le offerte Amazon di oggi, a dir poco perfette per andare incontro alla stagione primaverile, è ora arrivato il momento di dare uno sguardo anche a quelle che sono le migliori proposte in sconto di Mediaworld, con opportunità che potrete sfruttare fino alla mezzanotte di oggi, e con sconti imperdibili su articoli ambitissimi come smartphone, smart tv ed elettrodomestici.

Diversi i prodotti dunque ma, tra i vari, vorremmo segnalarvi l’offerta relativa al frigorifero Samsung RT46K6645S9/ES, dal momento che il suo sconto di ben 400€ fa crollare il prezzo dagli oltre 1.000€ a soli 649,00€. Come se ciò non bastasse, sappiate anche che le spese di spedizione sono gratuite, e potrete persino scegliere di far ritirare il vostro usato senza spese aggiuntive. Un’ottima occasione, quindi, se ne avete abbastanza del vostro attuale modello e volete dotare la vostra cucina di una soluzione all’avanguardia, capace finalmente di soddisfare le vostre esigenze.

Del resto, se si parla del frigorifero Samsung RT46K6645S9/ES, si parla di uno dei migliori prodotti della sua categoria, complice il suo sistema di raffreddamento No Frost, implementato sia nel frigo che nel congelatore, grazie al quale viene impedita la formazione di ghiaccio sul fondo del frigo e sulle pareti del congelatore, giacché questo frigorifero effettua sistematicamente e in maniera automatica un’operazione di sbrinamento, così da mantenere alte le performance ma bassi i consumi.

Detto ciò, è chiaro che le potenzialità del Samsung RT46K6645S9/ES non si limitano solo allo sbrinamento, ed anzi gode di tutta una serie di tecnologie utili nel conservare al meglio i vostri cibi, come la tecnologia Twin Cooling Plus, che gli permette di creare un ambiente favorevole per la conservazione dei cibi, raggiungendo livelli di umidità fino al 70%, che fanno sì che gli alimenti rimangano freschi il più a lungo possibile mantenendo intatti, al contempo, anche profumi e sapori.

Insomma, il frigorifero Samsung RT46K6645S9/ES potrebbe essere la scelta ideale per la vostra casa, ben chiaro che si tratta solo di uno dei numerosi prodotti in offerta oggi sulle pagine del portale e, proprio per questo, vi invitiamo a consultare l’intera lista di offerte MediaWorld tramite la pagina ufficiale dedicata agli sconti, dove troverete l’occasione perfetta in base alle vostre esigenze. Ma prima di proseguire con il resto della giornata, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!