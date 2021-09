Amazon Audible: 30 giorni gratis e sconto del 20% sull’abbonamento annuale!

Amazon sta cercando di sorprendere tutti i suoi clienti, con una serie di promozioni volte a soddisfare tutte le esigenze. Mentre impazzano le proposte giornaliere, incentrate su un massaggiatore, e alle “Offerte di Settembre”, vi segnaliamo che il colosso statunitense ha inaugurato una nuova iniziativa relativa all’ottimo servizio di audiolibri Audible, che vi permetterà di ottenere il 20% di sconto sull’abbonamento annuale, oltre ai canonici 30 giorni di prova, senza alcun costo aggiuntivo.

Questa promozione, innanzitutto, è valida per tutti coloro che possiedono un abbonamento ad Amazon Prime attivo. In buona sostanza, dopo aver usufruito del periodo di prova, Audible vi costerà 7,99€ anziché 9,99€ al mese per dodici mesi, per poi ritornare a prezzo pieno. Sfruttando, dunque, questa interessante iniziativa avrete la possibilità di pagare un anno di servizio a meno di 100€ complessivi.

Amazon Audible è un servizio che permette a tutti gli interessati di ascoltare un universo di contenuti audio, senza limiti di ascolto oltre 60.000 audiolibri e podcast. Chiaramente, è possibile consultare tutti i contenuti audio offerti in qualsiasi posto e soprattutto quando vuoi, anche offline. Questo servizio, come per tutti gli altri targati Amazon, può essere disdetto senza alcun costo aggiuntivo ed in qualunque momento.

Ciò detto, qualora foste interessati a sottoscrivere a questo abbonamento, vi rimandiamo alla pagina della promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate leggere tutte le informazioni del caso. Vi ricordiamo ancora una volta che si tratta di un’iniziativa valida solo ed esclusivamente per gli abbonati ad Amazon Prime.

