Amazon Early Black Friday, le 10 offerte da non lasciarsi sfuggire!

Come saprete, a partire dalla giornata di oggi, lunedì 8 novembre, Amazon ha dato il via alle promozioni del suo “Early Black Friday“, una tornata promozionale con sconti davvero eccezionali, che ci terrà compagnia per i prossimi 10 giorni e che, di fatto, farà da apripista a quello che sarà l’evento vero e proprio.

Come vi abbiamo già raccontato, si tratta di un’offerta davvero imperdibile, i cui sconti possono facilmente superare il 40%, e grazie alla quale potersi già accaparrare un mucchio di prodotti a prezzi scontati, e provenienti da tantissimi brand di rilievo, tra cui non mancano Samsung, MSI, Sony, Philips, Braun, Xiaomi e Huawei!

Ovviamente, sappiamo che orientarsi in questo marasma di offerte può essere complicato, ed ecco perché abbiamo pensato di proporvi questo articolo, attraverso il quale potrete rintracciare quelle che, a nostro giudizio, sono le 10 offerte che proprio non potete lasciarvi scappare! Si tratta di 10 prodotti di qualità eccezionale, ed i cui sconti, ne siamo certi, sono così buoni che probabilmente alcuni di essi andranno ben presto esauriti.

Prima di procedere, tuttavia, vi ricordiamo che è sempre utile iscriversi al servizio Amazon Prime che, oltre a garantirvi un accesso anticipato di 30 minuti alle “Offerte Lampo” del prossimo Black Friday, vi permetterà di godere anche di servizi extra come l’ottimo Amazon Prime Video, i cui film e serie TV in esclusiva sono ormai, già da tempo, tra i favoriti di chiunque ami usufruire dei servizi in streaming in stile Netflix.

Inoltre, vi suggeriamo anche di tenervi aggiornati grazie ai nostri quattro canali Telegram dedicati agli sconti, attraverso i quali avrete la possibilità di restare aggiornati sulle occasioni da non perdere, tanto durante il Black Friday che nel resto dell’anno. I canali sono tematici, e sono dedicati alle offerte in generale, ai prodotti hardware & tech, all’abbigliamento ed ai prodotti per lo sport ed infine ai prodotti cinesi.

Monitor Samsung Odyssey G5

Il monitor Samsung Odyssey G5 è una scelta ideale per chiunque sia alla ricerca di un ottimo monitor da gaming curvo, con in più la garanzia tipica dei pannelli Samsung, largamente considerati tra i migliori del mercato. Con la sua diagonale da 27″, Odyssey G5 è un monitor curvo con risoluzione WQHD, ed una densità di pixel pari a 1,7 volte quella del più classio Full HD! Pensato appositamente per il gaming, si propone con un refresh rate a 144Hz, ed un tempi di risposta di appena 1ms, per una fluidità a dir poco sorprendente, specie qualora foste appassionati di gaming competitivo. Dotato di una modalità per la protezione degli occhi, studiata per chi ha bisogno di stare a lungo davanti allo schermo, Odyssey G5 passa dagli originali 359,00€, al più abbordabile prezzo di 259,00€, grazie ad un taglio netto sul prezzo del 28%!

Monopattino elettrico Ninebot Kickscooter E25E

Affidabile, performante, e con una durata della batteria che si attesta attorno ai 25 Km, il Ninebot Kickscooter E23E è un monopattino elettrico a marchio Segway e, dunque, trattasi di un prodotto dall’affidabilità eccezionale, come del resto eccezionale è la sua qualità costruttiva. Parliamo di un prodotto di molto sopra alla media del mercato, realizzato con materiali di pregio, e dotato di tecnologie in grado di garantire un’ottima sicurezza anche con le strade bagnate o accidentate. Ripiegabile e facilmente trasportabile, pesa circa 14 Kg, e dispone di ben 3 diverse modalità di guida, in grado di portarlo fino ad un massimo di 25 Km/h. Originariamente venduto a 499,90€, è oggi in sconto a 349,90€, con un risparmio eccezionale di ben 150 euro! Un affare da non lasciarsi scappare!

Notebook Huawei MateBook X Pro 2021

Originariamente venduto alla bellezza di 1.899,00€, Huawei MateBook X Pro 2021 è un notebook potente ed affidabile, ideale per chi, ad esempio, ha l’esigenza di portare sempre con sé il proprio computer, ed ha quindi bisogno di un dispositivo che sia performante, ma anche leggero e resistente. In sconto di ben 500€ su Amazon, è acquistabile fino ad esaurimento scorte al prezzo imbattibile di 1.399,00€, il che non è da sottovalutare se si considera che parliamo di un notebook con display 3K FullView, ed una risoluzione massima di 3000 x 2000 pixel. Dal peso irrisorio di appena 1,33 kg per 14,6 mm di spessore, integra un processore Intel Core i7 di 11a generazione, una memoria LPDDR4x da 16 GB, ed un SSD8 da 1TB! Insomma, una scelta quasi ovvia per qualsiasi studente, smart worker, o per chiunque lavori in mobilità.

Robot lavapavimenti iRobot Braava 390T

Scontato a soli 189,99€, contro gli originali 349,00€ necessari per l’acquisto, il robot lavapavimenti iRobot Brava 390T è una scelta ideale per chi, oltre alla rimozione della polvere, cerca un dispositivo che sia anche in grado di lavare quotidianamente, compiendo in autonomia le pulizie quando si è fuori casa. In tal senso, la linea Braava è certamente la migliore scelta possibile, in quanto parliamo della proposta ad opera della ben nota iRobot, casa che ha dato (con successo) i natali al mercato degli aspirapolvere robot con i suoi Roomba. In grado di pulire casa con un’azione a triplo passaggio, Braava 390T non lascia nulla al caso, grazie soprattutto al suo sistema di navigazione iAdapt 2.0, che aiuta il robot ad orientarsi in casa, ed a tenere traccia dei luoghi in cui ha già svolto le sue pulizie. Progettato per lavare pavimenti di ogni tipo, inclusi laminati, parquet e pavimenti in pietra, Braava 390T è anche in grado di rimuovere la polvere, sicché acquistandolo vi porterete in casa un prodotto in grado di aiutarvi nelle pulizie in modo completo ed efficiente. Ottimo anche per chi ha in casa animali!

Rasoio elettrico Braun Series 7

Scontato di oltre 100€, il rasoio elettrico Braun Series 7 è un autentico top di gamma del mondo della rasatura, ed oggi può essere vostro al prezzo imperdibile di 199,99€! Certo, un acquisto non per tutti, ma che ben si giustifica se si tiene conto che parliamo di un prodotto tecnologicamente avanzato, progettato per durare anni, anche al netto di un uso quotidiano. Capace di adattarsi a 360° a qualunque viso, Braun Series 7 offre una rasatura profonda e uniforme anche nelle aree più difficili, e grazie alla sua eccezionale tecnologia AutoSense, è persino in grado di riconoscere la durezza della barba, adattando di conseguenza la potenza per evitare strappi, arrossature ed altri problemi tipici di prodotti più economici. Capace di radere anche barbe ispide o particolarmente folte, è tra i pochi ad essere dotato di una stazione di ricarica che pulisce e lubrifica automaticamente il dispositivo, garantendovi performance durature nel tempo con il minimo della manutenzione.

Smart TV Sony Bravia KE-55XH90P da 55″

Dotata di tecnologia Full Array LED, in grado di offrire un contrasto straordinario, la smart TV Sony Bravia KE-55XH90P è una scelta ideale per chiunque voglia acquistare un televisore che possa andar bene sia per godere di film e serie TV, sia per chi non di rado si diletta nel gaming su console. Di dimensioni generose, con la sua diagonale da 55″, questa smart TV gode delle performance dell’ottimo processore X1 prodotto direttamente dalla casa madre, che opera attivamente per ripulire le immagini a schermo, ridurre il rumore e massimizzare i dettagli di qualsiasi immagine, anche qualora il segnale originale non si dovesse avvicinare alla risoluzione 4K di cui gode questa TV. Ottima sia sotto il profilo visivo che sonoro, grazie alla sua tecnologia Acoustic Multi-Audio, consente al suono di seguire l’azione sullo schermo, così da aumentare sensibilmente la sensazione di coinvolgimento, e gode persino di un sistema di controllo intelligente che, compatibile con Alexa e Google, vi permetterà di controllare ogni aspetto della smart TV semplicemente parlando attraverso il telecomando! Il prezzo? Un affare! Perché si passa dagli originali 1.099,00€ a soli 749,00€, con un risparmio netto di ben 350 euro!

Kindle Paperwhite di 10 ª generazione

Sebbene non si tratti dell’ultima versione arrivata sul mercato, il Kindle Paperwhite di decima generazione era e resta un ebook reader di straordinaria qualità, oggi per altro più conveniente che mai, grazie a quello che è il prezzo più basso mai registrato per questo specifico prodotto. Parliamo di uno sconto di 70€, che ha portato il dispositivo Amazon al prezzo abbordabilissimo di appena 89,99€, contro i quasi 160 euo del prezzo originale. Un affare, per un ebook reader solido, compatto, e piacevolissimo da leggere, grazie al suo schermo ad inchiostro digitale con tecnologia antiriflesso da 300 ppi. Oltre a ciò, Kindle Paperwhite è persino certificato IPX8, il che lo rende resistente agli schizzi ed all’acqua e, per questo, perfetto da portare con voi anche nelle prossime giornate di intensa pioggia.

Xiaomi Mi Band 6

Un must buy per eccellenza nel mondo delle smart band, la Mi Band 6 di Xiaomi è forse uno dei prodotti più acquistati su Amazon, sia in tempi normali che di scontistica. Il merito è tutto della qualità profusa da Xiaomi, che con questa sesta generazione ha introdotto una serie di novità tecnologiche di rilievo, a partire dall’ottimo display AMOLED da 1,56″, con una risoluzione di 326 PPI, più grande e luminoso rispetto al passato, e davvero stupefacente, specie considerando le dimensioni ridotte. A ciò si aggiunge poi l’arrivo del tanto atteso sensore per il tracciamento SpO2, in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, e grazie al quale sono ora integrati anche alcuni esercizi di respirazione, nonché un monitor per i periodi di ovulazione femminile. Dotato di oltre 30 modalità di allenamento, e resistente all’immersione fino a 5 ATM, questa splendida smart band è oggi in sconto a soli 38,99€ rispetto agli originali 44,99€. Uno sconto che non va considerato di poco conto, specie perché parliamo di un prodotto molto recente, e che non ha davvero bisogno di offerte per essere venduto.

Asciugatrice Samsung DV70TA000TE/ET

Classe energetica A++, l’asciugatrice Samsung DV70TA000TE/ET è la scelta giusta per chiunque voglia una asciugatrice a pompa di calore e libera installazione che sia di qualità, e che non gravi troppo sui costi in bolletta. Originariamente venduta al prezzo di 599,00€, la Samsung DV70TA000TE/ET gode di un sistema di prevenzione pieghe, che facilita la stiratura, e di programmi che sono in grado di asciugare un carico da 1 kg in soli 35 minuti! L’ideale quando si ha bisogno di un cambio veloce. Inoltre, grazie alla tecnologia Optimal Dry di Samsung, la DV70TA000TE/ET è in grado di monitorare l’umidità dei capi nel cestello, regolando di conseguenza il tempo di asciugatura il che, come intuirete, non solo comporta un risparmio nel consumo elettrico, ma anche un risultato ottimale a prescindere dal tipo di capo. Il prezzo proposto da Amazon? Soli 399,00€!

Xiaomi Mi 11i

Scontato a soli 399,90€, con un risparmio di 250 euro rispetto al prezzo di partenza di 649,90€, Xiaomi Mi 11i è uno smartphone 5G di ottima qualità e dalle eccellenti performance, per quanto non risulti tra i più noti prodotti del popolare brand cinese. Dotato di una tripla fotocamera posteriore il cui occhio principale è da ben 108 MP ad altissima risoluzione, Mi 11i, si propone con l’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 888, per performance in grado di durare nel tempo e che, senza compromessi, vi permetteranno di utilizzare lo smartphone per qualsiasi necessità, sia essa professionale o di intrattenimento, come il gaming. A completare il pacchetto di questo ottimo smartphone ci sono poi un display AMOLED 120Hz da 6.67, ed una batteria a lunga durata da 4520 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33W. Insomma, parliamo di un piccolo gioiello, leggero e dal design gradevole, che venduto a meno di 400€ può rappresentare, senza alcun dubbio, la scelta ideale per chi vuole tutto, spendendo relativamente poco.

