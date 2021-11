Amazon Early Black Friday, le offerte iniziano l’8 novembre

Manco poco meno di 3 settimane al Black Friday e Amazon ha deciso per questo 2021 di partire alla grande con due settimane piene di offerte ancora prima di entrare in quella più calda dell’anno. Infatti dall’8 novembre inizierete a trovare migliaia di offerte con prezzi che nulla hanno da invidiare a quelli classici del Black Friday.

Questo periodo iniziale di offerte durerà 10 giorni e andrà a colpire varie tipologie di prodotti con sconti che possono raggiungere in alcuni casi anche il 90% ma che si attestano per i prodotti più interessanti tra il 40% e il 60% dando quindi vita a delle offerte che rappresenteranno in molti casi il prezzo più basso di sempre. Non mancheranno come sempre le offerte tecnologiche ma non ci lasceremo sfuggire nessuna offerta in nessun settore cercando di aiutarvi a trovare l’affare più adatto a voi.

Come seguire il Black Friday 2021 di Amazon

Il Black Friday, si sa, è un momento dell’anno particolarmente caotico per ciò che concerne il mondo delle offerte, e può essere difficile orientarsi, ecco perché il primo consiglio che ci sentiamo di offrirvi è quello di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati agli sconti, attraverso i quali avrete la possibilità di restare aggiornati sulle occasioni da non perdere, tanto durante il Black Friday che nel resto dell’anno. I canali sono tematici, e sono dedicati alle offerte in generale, ai prodotti hardware & tech, all’abbigliamento ed ai prodotti per lo sport ed infine ai prodotti cinesi.

Ovviamente vi suggeriamo anche di tenere d’occhio la nostra pagina dedicata al Black Friday che, come da tradizione, andrà progressivamente ad arricchirsi con le notizie relative all’evento, e con le prime occasioni da non perdere, provenienti dai vari shop della rete. Infine, come ultimo e fondamentale consiglio, vi suggeriamo caldamente di tenere d’occhio le pagine Amazon dedicate alle “Offerte del Giorno” ed alle “Offerte Lampo”, punti nevralgici della proposta del portale, ed attraverso cui Amazon proporrà una marea di sconti, anche nei giorni immediatamente precedenti all’evento.

Iscriversi ad Amazon Prime

I clienti Prime sono, da sempre, i favoriti di Amazon, e giustamente, giacché si tratta di un servizio in abbonamento, tuttavia val la pena sottolineare che, anche nel corso del Black Friday, gli utenti Amazon possono godere di alcuni vantaggi, uno su tutti un accesso anticipato di 30 minuti alle “Offerte Lampo”. Oltre a ciò, ci sono poi i tipici vantaggi offerti da Amazon Prime che, specie in vista del Natale, possono fare particolarmente comodo. Parliamo ad esempio dei costi di spedizione azzerati, della garanzia di sicurezza sulle spedizioni (mai smarrite, e con possibilità di restituzione in caso di danneggiamenti), ma anche e soprattutto la velocità di ricezione, permettendovi di acquistare e ricevere i prodotti in pochissimi giorni, talvolta anche in meno di 24 ore! Tutto ciò, inoltre, ha un costo ridicolo, ovvero appena 36€ l’anno, o di 3,99€ al mese, con la possibilità di cancellare l’iscrizione quando si vuole. Nell’abbonamento, inoltre, sono inclusi diversi servizi come l’ottimo Amazon Prime Video,i cui film e serie TV in esclusiva sono ormai, già da tempo, tra i favoriti di chiunque ami usufruire dei servizi in streaming in stile Netflix.

Iscriviti a Amazon Prime

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!