Mouse Corsair Scimitar Elite a soli 65€ con 17 pulsanti programmabili!

Scontato del 28% su Amazon, il mouse Corsair Scimitar RGB Elite è ora disponibile a soli 64,99€ invece di 89,71€. Con i suoi 17 pulsanti programmabili e il sistema brevettato Key Slider, questo mouse da gaming è perfetto per gli appassionati di giochi MOBA e MMO. Il sensore ottico da 18.000 DPI vi garantirà un tracciamento estremamente preciso, mentre gli switch Omron, resistenti a 50 milioni di click, assicurano durabilità nelle vostre intense sessioni di gioco.

Mouse Corsair Scimitar RGB Elite, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Corsair Scimitar RGB Elite rappresenta la scelta ideale per i giocatori di MOBA e MMO che hanno bisogno di precisione e versatilità durante le loro sessioni di gioco. Con i suoi 17 pulsanti programmabili, di cui 12 posizionati lateralmente con il sistema brevettato Key Slider regolabile, vi permetterà di avere a portata di pollice tutte le abilità e le macro necessarie per dominare nei vostri titoli preferiti. Il sensore ottico da 18.000 DPI regolabile con intervalli di 1 DPI garantisce un tracciamento estremamente preciso, adattabile a qualsiasi stile di gioco.

La costruzione robusta con switch Omron garantisce 50 milioni di click e il cavo in fibra intrecciata da 1,8 m assicura durabilità nelle lunghe sessioni di gioco. L’illuminazione RGB dinamica a quattro zone offre infinite possibilità di personalizzazione, mentre la memorizzazione integrata del profilo ti permette di portare sempre con te le tue impostazioni preferite. Con il Corsair Scimitar RGB Elite, avrai il massimo controllo, precisione e comodità, rendendolo la scelta ideale per ogni gamer competitivo.

A 64,99€ invece di 89,71€, il mouse Corsair Scimitar RGB Elite rappresenta un investimento eccellente per i giocatori che hanno bisogno di precisione e personalizzazione. La combinazione di ergonomia, durabilità e funzionalità avanzate lo rende ideale per migliorare le vostre prestazioni nei giochi MOBA e MMO, giustificando pienamente il nostro consiglio d'acquisto per chi cerca un controllo superiore durante le sessioni più intense.

Vedi offerta su Amazon