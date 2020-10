Apple iPhone 12: le migliori offerte e dove acquistarlo

Il 12 ottobre Apple ha presentato i nuovi iPhone 12. A 13 anni di distanza dal primo iPhone in assoluto, l’azienda di Cupertino continua a migliorare quello che è probabilmente il suo prodotto di maggiore successo. I nuovi iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono prodotti di assoluta qualità, in grado di rispondere a ogni genere di esigenza grazie al nuovo chip A14 Bionic, tra i più veloci mai prodotti, e altre innovazioni che potete trovare nella nostra pagina dedicata. La serie iPhone 12 sarà prenotabile dal 16 ottobre per poi essere immessa sul mercato il 23 dello stesso mese, eccezion fatta per iPhone 12 Mini, prenotabile dal 6 novembre e acquistabile dal 13. Visto l’impressionante successo di ogni iPhone, vi suggeriamo di effettuare la vostra scelta il prima possibile e cercare di prenotare subito il vostro prossimo iPhone, l’esaurimento scorte potrebbe arrivare anche il primo giorno.

I fratelli minori della serie sono iPhone 12 Mini e iPhone 12. Differenziati solo dallo schermo da 5.4″ per iPhone 12 Mini e da 6.1″ per iPhone 12, entrambi rappresentano il prodotto ideale per chi cerca uno smartphone di spiccata qualità; in particolare iPhone 12 mini, che con il suo peso inferiore ai 140 grammi è perfetto per chi cerca un prodotto poco ingombrante e leggero. I comparti fotografici del tutto identici sono costituiti da due fotocamere da 12 MP anteriori abbinate ad una frontale di eguale risoluzione e garantiscono un’ottima resa di scatto, fattore ormai caratteristico di tutti i melafonini.

Disponibili in cinque colorazioni differenti (blu, rosso, nero, bianco e verde) iPhone 12 Mini potrà essere vostro a 839,00€ per la versione da 64GB, 889,00€ per quella da 128, oppure a 1.009,00€ per la versione da 256GB, mentre iPhone 12 costerà 939€ per la versione da 64 GB, 989€ per quella da 128GB e 1.109€ per l’edizione da 256GB.

Ma i veri prodotti di punta di Apple sono iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Anch’essi molto simili, si differenziano per display, da 6,1″ per la versione Pro e da 6,7″ per Pro Max, e il comparto fotografico. Infatti, sebbene entrambi montino posteriormente una sistema di tre fotocamere da 12MP con ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo, si differenziano per quest’ultima: 12 Pro monta un teleobiettivo da f/2.0 mentre 12 Pro Max da f/2.2; questo comporta in 12 Pro una riduzione della luminosità degli scatti (difficilmente percettibile all’occhio umano), a favore di una maggiore profondità dello zoom. Tra le specifiche più interessanti a comune vogliamo invece sottolineare il supporto per il nuovo formato fotografico ProRAW. In arrivo entro la fine dell’anno, questo nuovo formato promette di mettere a vostra disposizione dell’utente l’intelligenza artificiale che sfrutta Apple per correggere e ottimizzare le fotografie, dandovi pieno controllo dei parametri utilizzando l’applicazione nativa di iPhone o altre app di fotoritocco professionali. iPhone 12 Pro ha un prezzo di 1.189€ per la versione da 128GB, 1.309€ per la versione da 256GB e di 1.539€ per 512 GB, e potrete avere la corrispondente versione di iPhone 12 Pro Max con 100€ in più, anch’esso disponibile nelle versioni 128,256 e 512GB.

