Autodesk Fusion 360: 50% di sconto sull’abbonamento annuale e triennale

Autodesk rappresenta una realtà consolidata nell’ambito della progettazione professionale in diversi settori, grazie soprattutto ai suoi programmi di modellazione di assoluto livello come AutoCAD, AutoCAD LT e Revit LT Suite. Recentemente, la società statunitense ha inaugurato una nuova ed interessante offerta che consente di ottenere uno sconto del 50% sottoscrivendo l’abbonamento annuale o triennale di Autodesk Fusion 360.

Autodesk Fusion 360, per chi non lo sapesse, è un servizio cloud che permette di collegare l’intero processo di sviluppo del prodotto in un’unica piattaforma basata sul cloud per Mac e PC. Entrando nei dettagli, per “intero processo” s’intende l’iter formato da: progettazione e modellazione 3D, simulazione, progettazione generativa, documentazione, condivisione e produzione.

L’abbonamento annuale di Autodesk Fusion 360 ha un costo di 507 euro, ma è ora disponibile a soli 254 euro (in altre parole, sono 22 euro al mese). Il piano trimestrale, invece, prevede un prezzo scontato di 684 euro, che si traducono in soli 19 euro al mese. L’iniziativa in questione è valida dal 23/06/20 al 17/07/20, non è cumulabile con altri sconti o promozioni. Insomma, si tratta di una ghiotta occasione per semplificare quanto più possibile tutte le operazioni di modellazione e progettazione, in settori come l’architettura e l’ingegneria civile.

