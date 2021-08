Borracce termiche | Le migliori di luglio 2021

Le borracce termiche sono divenute oggetti di uso comune perché pratiche, ecologiche e utilissime nella vita di tutti i giorni. Divenute fedeli compagne di avventure, sono estremamente comode perché possiamo tenerle in borsa o nello zaino, riempiendole d’acqua o di altre bevande fredde o calde, per riuscire ad idratarci in ogni momento della giornata, durante l’allenamento in palestra, mentre andiamo in bici o facciamo un’escursione in montagna. Inoltre, ed è un dato che non si può proprio sottovalutare, ci aiutano ad eliminare le bottigliette di plastica e, di conseguenza, a ridurre drasticamente la produzione di rifiuti.

Come già avvenuto in altri articoli di questo genere, abbiamo scelto vari prodotti che offrono un rapporto qualità/prezzo decisamente elevato e, naturalmente, buone caratteristiche tecniche. Ad ogni modo, non vogliamo trattenervi oltre, quindi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori borracce termiche del 2021.

Acquistando uno dei modelli presenti in questo articolo, avrete la sicurezza di portarvi a casa una borraccia termica in grado di mantenere fresche e dissetanti le vostre bevande. Inoltre, per rendere l’acquisto il più semplice possibile, abbiamo fatto in modo che gli articoli suggeriti siano reperibili sui principali store, quindi avrete anche la massima garanzia qualora si verificasse un problema con la spedizione o di qualsiasi altro tipo.

Le migliori borracce termiche

Grsta

Cominciamo la nostra selezione con una delle migliori borracce termiche che potete acquistare, adatta in ogni momento e per ogni esigenza. La borraccia Grsta, è dotata di una tecnologia del vuoto ultra moderna a doppia parete in acciaio inossidabile 18/8, certificato come adatto al contatto con gli alimenti, antiscivolo e antigraffio. Le pareti interne sono realizzate in materiale alimentare 100% privo di BPA e non tossico, evitando così che questa borraccia emani sostanze chimiche nocive dopo un lungo utilizzo. Dotata di tappo per bottiglia a tenuta stagna con un anello di tenuta in silicone stretto, questa borraccia manterrà i vostri drink freddi fino a 24 ore e caldi fino a 12 ore, mantenendone inalterato il sapore e la qualità.

Lars NYSØM

Si tratta di una borraccia termica da 1 litro, caratterizzata dalla combinazione di design e funzionalità per formare una linea inconfondibile e particolare. La borraccia Lars NYSØM è antigoccia e ha una presa ergonomica, in modo da evitare che possa scivolare di mano. Il suo rivestimento esterno, oltre ad essere ecologico, è resistente agli urti e ai graffi e non produce condensa poiché non subisce gli effetti dovuti alle variazioni termiche. La bottiglia è realizzata in acciaio inossidabile 18/8 di alta qualità ed è priva di BPA, oltre ad essere un’ottima soluzione ecosostenibile, mantiene inalterato il gusto delle vostre bevande. Perfettamente adatto per acqua, succhi di frutta, frullati, tè, caffè e bevande gassate. Il suo isolamento sottovuoto a doppia parete permette di mantenere le bevande fino a 12 ore calde e 24 ore fredde.

Umi essential

Umi Essentials è un marchio Amazon concesso in licenza a produttori terzi, che si occupa di creare e promuovere una vasta gamma di prodotti lifestyle. Questa borraccia termica dalla capacità di 500 ml presenta un design sottile studiato per potersi adattare ai portabicchieri ed essere maneggevole. Realizzata in acciaio inox privo di BPA, la borraccia Umi essential è dotata di un tappo a vite con chiusura ermetica a prova di perdite, e di un ampio ugello del diametro di 32 mm che permette di inserire cubetti di ghiaccio e di bere agevolmente senza correre il rischio di versarsi la bevanda addosso. Nella zona del vuoto, il rame è stato immerso per rafforzare l’effetto di isolamento, riducendo così il trasferimento di temperatura e prevenendo l’influenza del tempo sulla bevanda. La superficie è resistente ai graffi e agli urti e la parte interna è facile da pulire con la spazzola in omaggio. Con il tappo a vite ermetico a prova di perdite, è molto comodo da trasportare durante i viaggi, il lavoro, lo studio, e i momenti di relax.

Super Sparrow

La borraccia termica Super Sparrow è in acciaio inox molto resistente, privo di BPA, tossine e altre sostanze chimiche pericolose e che potrebbero alterare il gusto delle bevande e compromettere la vostra salute. Che stiate facendo campeggio, escursionismo, kayak o arrampicata, la Super Sparrow è stata progettata per essere la soluzione ideale per soddisfare ogni esigenza di idratazione. A differenza di altre bottiglie d’acqua, questa borraccia presenta una superficie trattata con un rivestimento in polvere, studiato per garantire una presa solida e impedire la formazione di condensa sulla parte esterna della bottiglia. Inoltre questa borraccia termica possiede due tappi intercambiabili, entrambi anti-perdite: il tappo con anello consente di fissare la borraccia allo zaino, durante le varie attività all’aperto, mentre il tappo con beccuccio integrato è ideale invece per l’attività sportiva, così da poter bere senza aprirla. Questa borraccia termica mantiene la temperatura delle bevande fredde fino a 24 ore e quella delle bevande calde fino a 12 ore, senza che si crei condensa o che se ne alteri la qualità del gusto.

Mameido

Le borracce termiche del brand tedesco presentano uno stile unico e un’eleganza semplice quanto funzionale. Disponibile sia nel formato da 500ml che da 750ml. La borraccia termica di Mameido possiede un rivestimento laccato, che varia a seconda dei vari gusti estetici e stilistici. È una borraccia realizzata in acciaio inox 18/8, certificata come sicura al contatto con gli alimenti, priva di BPA e altre sostanze dannose per la salute che alterano il gusto e la qualità delle vostre bevande. Il tappo a vite ermetico previene la dispersione termica ed è antigoccia. Si pulisce in modo semplice con acqua e sapone e può essere lavata direttamente in lavastoviglie.

Cocoda

La borraccia termica Cocoda nel formato da 700ml è l’ideale per sport, attività all’aperto, lavoro, viaggi, campeggio ed escursionismo. Facile da trasportare in borsa o da tenere in auto, questa borraccia è dotata di un resistente manico in silicone regolabile a 180°, risultando pratica da trasportare in mano, da appendere a biciclette, ganci e altri luoghi. La bocca della bottiglia sportiva è di 40 mm ed è abbastanza grande per aggiungere cubetti di ghiaccio o frutta nelle vostre bevande. Realizzata in acciaio inox di alta qualità per uso alimentare sia all’interno che all’esterno, privo di BPA, la borraccia Cocoda manterrà sempre le vostre bevande calde o fredde avranno senza che ne venga alterato il sapore. Se state cercando una bottiglia termica resistente e sicura, è la scelta giusta!

Come scegliere le migliori borracce termiche

Dopo avervi segnalato quali sono le migliori borracce termiche, riteniamo giusto e doveroso elencarvi i fattori più importanti da considerare durante l’acquisto, onde evitare il rischio di portarsi a casa una soluzione che non si adatti alle vostre esigenze. Fortunatamente, i fattori da tenere d’occhio sono pochi, ma fondamentali per poter garantirvi la massima freschezza. Le borracce termiche sono progettate per mantenere la temperatura di una bevanda per diverse ore o giorni. Non si tratta solo di mantenere calda una bevanda calda, ma anche di mantenere fredda l’acqua se si tratta di una bevanda fresca.

Materiale di produzione

Affinché una borraccia termica possa mantenere inalterata la temperatura a lungo, è bene evitare una camera interna realizzata in plastica, che inoltre può andare facilmente incontro all’usura. Meglio optare per una borraccia isotermica in acciaio inox priva di bpa, poiché più resistente anche agli urti più violenti ed è semplice da pulire e igienizzare.

Diametro dell’imboccatura

Anche il diametro dell’imboccatura del collo rappresenta un fattore da non sottovalutare nella scelta di una buona borraccia termica, in quanto questo è pensato non solo per agevolare la possibilità di bere in maniera facilitata, ma anche per inserire cubetti di ghiaccio senza particolari difficoltà e per pulirla facilmente in modo tale da raggiungere anche gli angoli più nascosti.

Durabilità e igiene

Le borracce termiche vanno incontro facilmente ad urti violenti e graffi, motivo per il quale è di fondamentale importanza sceglierne una realizzata con materiali di alta qualità, cosicché possa durare a lungo e accompagnarvi nello sport e nelle giornate fuori casa per molti anni. È altrettanto importante che risulti semplice da pulire, per ottenere la massima igiene possibile. Deve quindi avere una bocca abbastanza larga, in modo da poter raggiungere anche gli angoli più nascosti, e possibilmente deve essere lavabile anche in lavastoviglie.

Facililità di apertura e chiusura

A giocare un ruolo fondamentale nella scelta di una borraccia termica di ottima qualità e resa, è la presenza di un tappo a chiusura ermetica, a vite, in modo tale da mantenere costante la temperatura a lungo nel tempo e che il sapore rimanga inalterato nel tempo.