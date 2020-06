Dead by Daylight e vari DLC in forte sconto su Humble Bundle!

Tra i giochi multiplayer più gettonati degli ultimi anni possiamo sicuramente trovare anche Dead by Daylight, horror asimmetrico di Behaviour Digital in cui un giocatore si ritrova ad impersonare uno spietato killer che deve dare la caccia a 4 altri sopravvissuti. Un’idea tanto semplice quanto geniale, che ha fatto presto presa sul pubblico e che ha aperto la strada a numerose collaborazioni di rilievo. Punto forte di Dead by Daylight sono infatti i vari DLC, che permettono agli utenti di addentrarsi in alcune delle saghe horror più famose di tutti i tempi e interpretare gli iconici antagonisti di opere come Stranger Things, Saw, Halloween e molte altre ancora. Se non avete ancora avuto modo di recuperare il gioco sarete lieti di sapere che su Humble Bundle sono attualmente in forte sconto sia il titolo base che numerosi DLC fino a domani sera.

La nostra selezione di prodotti:

Ad essere attualmente in forte sconto su Humble Bundle sono però anche altri contenuti aggiuntivi per Dead by Daylight, come ad esempio il Chains of Hate DLC, il Cursed Legacy Chapter DLC e molti altri ancora. Se siete interessati a dare un’occhiata a tutti i contenuti attualmente in sconto sul noto store potete farlo seguendo comodamente il link qua sotto. Fate però in fretta: le offerte sui vari contenuti di Dead by Daylight avranno infatti termine domani sera!

