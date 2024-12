Dead by Daylight: SCONTO DA PAURA per un gioco da brivido! - 65%

Se siete appassionati di giochi horror di sopravvivenza, questa offerta su Instant Gaming è imperdibile. Dead by Daylight per PC, sviluppato da Behavior Interactive, è disponibile a soli 6,99€, con un incredibile sconto del 65% rispetto al prezzo originale di 20€. Un’occasione unica per vivere il brivido di uno dei titoli più iconici del genere. Questa promozione fa parte del "Calendario dell’Avvento", l'iniziativa che fino al 24 dicembre offre ogni giorno offerte esclusive su una selezione di titoli.

Dead By Daylight, perché acquistarlo?

In Dead by Daylight, potete scegliere di essere uno dei quattro sopravvissuti che collaborano per sfuggire a un temibile killer, oppure assumere il ruolo del killer stesso per dare la caccia agli altri giocatori. Questa modalità asimmetrica garantisce sfide avvincenti, strategie di gruppo e adrenalina pura, rendendolo un must per gli amanti del brivido.

I sopravvissuti devono riparare i generatori per fuggire, sfruttando strumenti come med-kit, torce elettriche, e cassette degli attrezzi per avere la meglio sul killer. Se preferite invece essere il killer, potrete scegliere tra personaggi originali come The Nurse o The Trapper, oppure optare per icone della cultura popolare come Freddy Krueger, Leatherface e il temibile Ghost Face di Scream. Ognuno di essi ha abilità uniche che arricchiscono l’esperienza di gioco.

Grazie a questa promozione su Instant Gaming, potete ottenere la chiave per scaricare il gioco e iniziare subito a giocare, risparmiando 13,01€ rispetto al prezzo originale. Questo sconto del 65% rende Dead by Daylight un acquisto perfetto per chi vuole esplorare un titolo che continua ad evolversi grazie a costanti aggiornamenti e contenuti aggiuntivi. Non dimenticate che il Calendario dell'Avvento propone promozioni valide solo per un tempo limitato: visitate il sito ogni giorno per scoprire nuovi titoli in offerta!

