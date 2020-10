Ecco i set LEGO per Halloween 2020

Dopo avervi proposto quelli che sono i primi set Lego da acquistare in vista del prossimo Natale, oggi torniamo sull’argomento “mattoncini e festività” in occasione dell’ormai imminente notte di Halloween, con l’azienda danese intenta, già da qualche settimana, a proporre ai suoi clienti online alcuni bellissimi set a tema, taluni vicini ad Halloween per tematica, come gli ormai ben noti set Hidden Side, altri appositamente creati per l’occasione, come è il caso del nuovo BrickHeadz dedicato al personaggio di Frankenstein.

Realizzato in collaborazione con Universal che, da sempre, detiene i diritti cinematografici dei mostri “classici” del cinema, questo delizioso BrickHeadz richiama alla memoria le fattezze della “creatura” così come fu riportata sul grande schermo nel classico di genere “Frankenstein” del 1931, diretto da James Whale e con un iconico Boris Karloff nei panni del mostro. In tal senso la figure non solo è interamente colorata in toni di grigio (a richiamare il bianco e nero del film), ma è anche particolarmente efficace nel rappresentare il mostro nelle sue forme squadrate risultando, ad oggi, forse la BrickHeadz più efficace in termini di mera rappresentazione del personaggio originale.

Alta 9 cm, la BrickHeadz di Frankenstein è composta da 108 pezzi e costa appena 9,99€, proponendosi come un oggetto non solo bellissimo, ma anche abbordabile ed ampiamente collezionabile. Novità di punta del mercato Lego per Halloween 2020, non è comunque l’unica proposta dello store per la notte delle streghe che, anzi, si propone con una vasta scelta di idee, tutte perfette per accompagnare il divertimento di grandi e bambini in quella che sarà la tanto attesa “notte delle streghe”! Ovviamente l’offerta di set Lego per Halloween non finisce qui, anche se vi suggeriamo di acquistare quanto prima i prodotti che più vi interessano visto che, come da consuetudine, alcuni di questi set potrebbero ben presto esaurirsi, costringendovi ad una lunga caccia per il recupero. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

