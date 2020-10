Set di Natale LEGO, ecco i primi disponibili

Vi segnaliamo che sullo store Lego sono già arrivati i set per abbellire la propria casa in occasione del Natale di quest’anno! Con il solito largo anticipo, infatti, Lego sta già cominciando a mettere in commercio e promuovere le sue novità natalizie, proponendoci dapprima i nuovissimi calendari dell’avvento, e ora un set a tema bellissimo e molto rifinito, ispirato alla tradizione di Babbo Natale e dei suoi elfi.

Stiamo parlando infatti del set “La casa degli elfi” (#10275), già disponibile per il preorder e con consegne previste per il prossimo 7 ottobre. Il set è sostanzialmente composto d un piccolo cottage invernale, in cui un gruppetto di elfi vive allegramente tra una giornata e l’altra intenta a preparare il natale. Il set è molto carino e colorato e, cosa non comune per i set Lego, include persino una luce interna, che si accende previo l’inserimento di pile (non incluse) in un apposito alloggio.

Dettagliato e con ben 4 minifig di altrettanti elfi, questo set include anche una macchina per cuocere le cialde, un letto a castello inclinabile, un telescopio sul tetto e una potente slitta a razzo, oltre ad un enorme albero di Natale decorato e circondato di regali. Venduto al prezzo di 94,99€, il set della Casa degli elfi si compone di 1197 pezzi, ed è perfetto per essere associato ad alcuni dei set natalizi pubblicati da Lego, compresi quelli ancora disponibili, come la deliziosa e festosa Casa di Pan di Zenzero.

Ovviamente l’offerta di set Lego per il Natale non finisce qui, anche se vi suggeriamo di acquistare quanto prima i prodotti che più vi interessano visto che, come da consuetudine, alcuni di questi set (ed anche i più ambiti calendari dell’avvento) finiranno ben presto esauriti, costringendovi ad una lunga caccia per il recupero. Assicurandovi adesso l’acquisto, sarete invece già pronti per il Natale, con i vostri set comodamente spediti a casa e senza affanni! Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

I set Lego di Natale

I calendari dell’avvento Lego

