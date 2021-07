Electronic Arts: sconti fino all’87% su tantissimi giochi!

Dopo aver assistito all’ennesimo ritorno della disponibilità di PS5 su GameStop, rimaniamo a tema videogiochi, spostandoci però in casa Amazon, dove sarà possibile acquistare tantissimi giochi per PC di Electronic Arts a prezzi veramente irrisori, visto che la percentuale di sconti arriva anche al 90%. Questo vuol dire avere la possibilità di comprare giochi a meno di 5€ ma, come per ogni buona offerta, lo sconto rimarrà attivo per un tempo limitato.

Diversi sono i giochi scelti da Amazon per questa occasione e non mancano titoli di tripla A come la serie di Battlefield, uno degli sparatutto più realistici e amati in assoluto, con una grafica mozzafiato e meccaniche di gioco moderne. A tal proposito, potrete acquistare la versione standard di Battlefield 5 a soli 5,99€, mentre coloro che vogliono avere all’interno del gioco tutte le 84 varianti di tenute autentiche, skin e personalizzazioni per veicoli potranno acquistare la versione Definitive a soli 11,99€, risparmiando quasi 40€.

Un altro titolo imperdibile è sicuramente FIFA 21, perfetto da giocare in attesa del nuovo capitolo, dato che oggi lo si potrà acquistare a meno di 20€, con un risparmio netto di 40€ rispetto al prezzo originale. Ottime occasioni anche per gli appassionati delle quattro ruote, i quali potranno scegliere diversi capitoli di Need for Speed spendendo, ancora una volta, meno di 20€. Infine, non mancano titoli prettamente arcade, come Plants vs Zombies e Unravel, entrambi proposti al 50%. Tutti i titoli verranno venduti tramite contenuto digitale, quindi riceverete un codice via mail da inserire nella piattaforma Origin, dalla quale poi scaricare e avviare il gioco.

Ciò detto, non indugiamo oltre e vi lasciamo direttamente alla nostra lista di acquisti consigliati, ben chiaro che, come sempre, vi suggeriamo anche e soprattutto di consultare la pagina dedicata, così che possiate scoprire tutte le offerte che Amazon ha riservato ai giochi di Electronic Arts. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!