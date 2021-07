PlayStation 5: console disponibile ora da GameStop!

Aggiornamento 9:46: console esaurite!

Gamestop non vuole saperne di fermarsi! La catena ha infatti appena messo in vendita un nuovo lotto di PlayStation 5, in quella che è la quarta vendita consecutiva che il portale sta dedicando alla console Sony! Pochissimi i pezzi disponibili, certo, ma va detto che avrete, ancora una volta, la possibilità di acquistare PlayStation 5 senza dover passare attraverso alcuna sala d’attesa o coda digitale! Basta semplicemente cliccare sul link, selezionare i propri acquisti e pagare il più rapidamente possibile: facile e veloce!

Di certo chiunque cerchi una PlayStation 5 avrà di che gioire, poiché al netto del tedio di dover acquistare la console in bundle con altri prodotti, Gamestop si è effettivamente dimostrata l’unica catena online in cui acquistare la console Sony è relativamente semplice e accessibile, specie se si considera il caos causato dalle vendite Mediaworld di questa settimana in cui, come vi abbiamo raccontato in tempo reale, il sito della catena ha subito davvero innumerevoli problemi e rallentamenti.

Avendo Gamestop, invece, annullato qualsiasi procedimento di coda digitale e sale d’attesa annesse, ora l’acquisto è decisamente più svelto e semplice, ed anzi è ormai diverso tempo che non riceviamo segnalazioni di malfunzionamenti e affini, con le spedizioni delle PlayStation 5 acquistate avvenute anche in tempi molto brevi. Insomma: niente coda, niente sbattimenti, e la garanzia di una vendita con con spedizione immediata, che vi permetterà di portarvi a casa una PlayStation 5 subito, giusto in tempo per godere della vostra nuova console nell’imminente periodo dedicato alle vacanze estive.

Ciò detto, giacché ci è impossibile sapere se queste vendite mattutine da parte della catena resteranno un’abitudine ancora a lungo (riteniamo di no, ma potremmo essere sorpresi), vista la difficile situazione causata dall’ormai ben noto shortage di componenti causato dal COVID-19, e i relativi rallentamenti nei restock e nelle vendite, noi vi suggeriremmo di prendere seriamente in considerazione la possibilità di acquistare la console da Gamestop, in quanto parrebbe, ad ora, davvero l’unica opportunità per acquistare la console senza rivolgersi al mercato secondario dominato dagli scalper.

Del resto, pur vero che la catena impone l’acquisto di altri prodotti, diversi tra essi sono comunque molto validi, ed anche se il prezzo sarà lontano dai canonici 499,00€ della PS5 con lettore di dischi, avrete almeno la garanzia di portarvela a casa. Dunque, come sempre, non dovrete far altro che aggiungere al vostro carrello una serie di altri prodotti, 4 per la precisione, che potrete selezionare liberamente da alcune liste pre impostate.

La scelta è abbastanza varia, e spazia dal classico pad aggiuntivo, ai giochi, con il vincolo di poter acquistare un solo prodotto per data categoria, con una restrizione un po’ meno vincolante per quanto riguarda i videogame che, per altro, a questo giro includono anche il desideratissimo Ratchet & Clank: Rift Apart. Il totale, dunque, sarà di circa 700€ euro, in quella che è, al netto della rogna del bundle, un’ottima occasione per acquistare l’ambitissima console Sony, soprattutto se si considera ancora una volta, l’assenza di qualsiasi coda digitale con relative attese e rallentamenti.

Ciò detto, vi suggeriamo di affrettarvi ad acquistare la console consultando subito la pagina della vendita, ed inserendo subito i prodotti nel carello, anche perché già la vendita di ieri, praticamente identica a questa, si era esaurita nel giro di pochissimi minuti! In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

