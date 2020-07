Elettrodomestici per la cura della casa e della persona: partono le offerte dei Philips Days su Amazon

Al netto delle offerte dedicate allo sport acquatico ed a quelle sui prodotti D-Link, vi segnaliamo una nuova serie di offerte che saranno disponibili a partire da oggi e fino a domenica 12 luglio 2020. Stiamo parlando degli sconti dei Philips Days, ovvero una serie di ottime promozioni con cui Amazon sta abbassando il prezzo di tanti prodotti Philips per la casa, la cucina cucina e la cura della persona.

Dagli spazzolini elettrici fino agli ottimi rasoi, passando per ferri da stiro e articoli per la prima infanzia: grazie ai Philips Days potrete usufruire di una moltitudine di sconti a prezzi straordinari, con la garanzia tipica dei prodotti Philips, da sempre uno dei brand più noti ed affidabili nel campo degli elettrodomestici e non solo. Elettrodomestici come l’ottima macchina per la pasta Philips HR2382/15 Avance Collection, con bilancia integrata ed in grado di trafilare ben 8 tipi diversi di pasta! Comprensiva di ricettario, la Philips HR2382/15 Avance Collection gode di un set di programmi completamente automatici per impasto ed estrusione, con una lavorazione che impiega appena 10 minuti per 250 grammi di farina, utili all’ottenimento di circa 3 porzioni di pasta. In grado di lavorare qualunque tipo di impasto, permette la creazione di paste con farina di grano duro, senza glutine, farine di farro o all’uovo, con risultati sempre perfetti, anche inserendo nell’impasto ingredienti “atipici” come nero di seppia, succhi o verdure.

Insomma, sconto su sconto, con Amazon ci si può portare a casa prodotti di grandissimo valore a marchio Philips a prezzi davvero piccoli, in quella che è una promozione che, tuttavia, vi darà tempo solo fino alla fine di questa settimana per completare i vostri acquisti a prezzo vantaggioso, dopo di che i prezzi dei vari prodotti torneranno al loro valore originale. Onde venirvi incontro, abbiamo selezionato – come sempre – alcuni dei prodotti più interessanti di questa promozione, ma vi consigliamo caldamente di dare un’occhiata all’intera proposta di prodotti in sconto, così da poter selezionare il carrello più utile alle vostre esigenze.

