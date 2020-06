Tante offerte sulle pentole Lagostina su Amazon

Siete desiderosi di cambiare le vostre pentole o gli utensili da cucina? Tra le offerte del giorno di Amazon, vi segnaliamo una nuova promozione che vi consentirà di acquistare le pentole Lagostina, risparmiando qualche decina di euro dal prezzo originario. L’offerta terminerà a mezzanotte, di conseguenza vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grande occasione.

La lista dei prodotti promozionati non è lunghissima, ma tra questi spicca la Lagostina Sfiziosa. Si tratta di una batteria da 24 pezzi, che contiene al suo interno pentole, padelle e utensili. Tutti i prodotti contenuti nella confezione sono stati realizzati in acciaio inossidabile 18/10, e vantano una lucidatura esterna e persino una satinatura interna. Tutto questo si traduce in 230,00€ circa, ma potete acquistare la batteria completa a soli 175,99€, grazie ad uno sconto del 23%.

Oltre alla batteria, vi consigliamo l’acquisto di una pentola a pressione da sette litri. Anch’essa è prodotta in acciaio inossidabile 18/10 con lucidatura esterna e satinatura interna. Rispetto ai concorrenti, questa pentola è dotata di sei sistemi di sicurezza e della valvola a scarico verticale del vapore. Non manca anche un triplo strato inferiore ad alto spessore Irradial Plus, adatto anche ai fornelli ad induzione. Il suo prezzo? Originariamente è venduto a circa 90€, ma potete aggiudicarvi questa pentola a soli 71,92€!

In questo articolo, insomma, troverete la lista completa dei prodotti promozionati da Amazon. Prima di lasciarvi agli acquisti, tuttavia, vi consigliamo anche di seguirci sui nostri canali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute del mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi.

