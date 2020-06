FIFA 21: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Dopo una lunghissima attesa EA ha finalmente svelato al grande pubblico FIFA 21, ossia quello che è regolarmente ogni anno uno degli appuntamenti più attesi da tutti i videogiocatori. Il celebre titolo sportivo nel corso degli anni ha infatti raccolto sotto la propria egida sempre più utenti, grazie a numerose modalità e un realismo più notevole di episodio in episodio. A rendere il tutto più interessante è poi quest’anno lo sbarco su next gen della serie, con le versioni PS5 e Xbox Series X che promettono di fare la gioia di tantissimi appassionati. Per ora non è purtroppo ancora possibile prenotare FIFA 21 per next-gen, ma si può comunque fin da ora pre-ordinare ad un prezzo più che interessante le versioni del titolo per Nintendo Switch, PC, Xbox One e PS4. Data d’uscita prevista: 9 ottobre 2020.

Come al solito prenotando il titolo presso diversi rivenditori, come ad esempio Gamestop, sarà possibile ottenere un ricco bonus pre-order, che in questo caso comprende 3 pacchetti oro rari per la modalità FUT, un atleta di copertina e un ambasciatore FUT in prestito rispettivamente per cinque e tre partite e, infine, delle divise e degli stadi in edizione speciale. Vi ricordiamo poi che presso Amazon e altri rivenditori è possibile prenotare il titolo con il minor prezzo garantito: nel caso in cui il prezzo di FIFA 21 scendesse da qua al day-one, quindi, pagheremo solamente tale cifra. Come la maggior parte dei precedenti episodi della celebre serie calcistica anche FIFA 21 arriverà sul mercato in diverse edizioni:

Standard Edition

L’edizione base contenente solamente il gioco, la scelta perfetta per tutti coloro che vogliono scendere in campo spendendo il meno possibile e non sono interessati ai bonus delle edizioni più costose.

Champions Edition

Edizione contente numerosi contenuti digitali aggiuntivi, come 12 pacchetti oro rari per la modalità Ultimate Team, un talento locale per la modalità carriera e l’accesso anticipato al gioco di ben tre giorni.

Ultimate Edition

L’edizione definitiva per i più appassionati della serie. Contiene, oltre a quanto precedentemente citato, 24 pacchetti oro invece di 12 e un giocatore da tenere d’occhio non scambiabile per la modalità Ultimate Team. Il pacchetto perfetto, insomma, per partire fin da subito a mille con questo FIFA 21.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!