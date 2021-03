Fino a 500€ di sconto nelle offerte di primavera Canon

Vi segnaliamo che, in occasione dell’arrivo della primavera, Canon ha dato il via ad una nuova promozione sul suo store ufficiale, grazie alla quale potrete acquistare fotocamere e obiettivi, con sconti che possono arrivare anche a 500€! Un’occasione davvero eccellente per tutti i professionisti o gli aspiranti fotografi che, in vista del ritorno all’aria aperta, vorranno rimettere mano alla loro passione per la fotografia.

Le offerte, del resto, sono diverse, e coinvolgono alcuni dei modelli più popolari e riusciti del noto brand giapponese, tra cui la Canon EOS R6, il cui sconto di 200€ vi permetterà un acquisto a 2.629,99€ invece dei canonici 2.829,99€. Un prezzo importante, ma che riflette quelle che sono le potenzialità di questo specifico modello che, oltre a garantire scatti mozzafiato in qualsiasi condizione, vi permetterà anche di registrare video con qualità cinematografiche in 4K a 60FPS.

Compatibile con numerosi obbiettivi, tra cui molti in offerta in questa promozione, la Canon EOS R6 è una mirrorless full-frame con sensore da 20MP, in grado di arrivare fino a 8 stop di stabilizzazione d’immagine, il che vuol dire avere la possibilità di scattare con tempi di esposizioni lunghi senza l’ausilio del treppiede. Come è facile immaginare, ciò vi assicurerà un comfort senza precedenti e vi permetterà di scattare ottime foto anche in quelle situazioni dove, di solito, viene richiesto l’uso del treppiede o regolazioni che non garantiscono la massima qualità, ad esempio con valori ISO elevati.

A tal proposito, la gamma ISO della Canon EOS R6 si spinge fino a 102.400 valore che, con l’ausilio della stabilizzazione, permetterà al sensore di catturare molta più luce, ottenendo risultati strepitosi dove molte altre soluzioni tendono ad andare in difficoltà. Grazie alle sue caratteristiche, questo modello si adatta ad ogni genere di utilizzo, sebbene il suo meglio probabilmente lo si vede nell’uso sportivo e nelle riprese video movimentate, dove l’ottima stabilizzazione a 8 stop farà sicuramente la differenza.

Oltre alla Canon EOS R6, gli amanti della fotografia troveranno tantissime altre occasioni sullo store ufficiale Canon, alcune delle quali abbiamo riportato in calce. Detto ciò, vi invitiamo a rimanere sintonizzati perché le offerte odierne non sono ancora finite, e di iscrivervi ai nostri nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

