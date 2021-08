Galaxy Z Fold3 5G e Z Flip3 5G subito in sconto sullo store ufficiale Samsung

La terza generazione di smartphone pieghevoli di Samsung è arrivata! Da poche ore, infatti, il noto brand coreano ha presentato i nuovi Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G!

Come saprete, il primo è caratterizzato da un display con apertura orizzontale, mentre il secondo è dotato di uno schermo con apertura verticale. In entrambi i casi, si tratta di dispositivi estremamente raffinati e muniti delle più alte tecnologie presenti sul mercato. Grazie ad un codice sconto esclusivo, avrete la possibilità di acquistare i nuovi dispositivi potendo già risparmiare il 5% sul prezzo originale, mentre con il programma Samsung Value il vostro usato varrà fino a 499€. Come se ciò non bastasse, aderendo al programma dell’usato di Samsung, riceverete uno sconto immediato pari a 100€ che, abbinato al risparmio del coupon, farà sì che possiate comprare gli ultimi dispositivi del brand a prezzi subito più convenienti.

Acquistando tramite lo store ufficiale di Samsung, e fino al 26 agosto, si può avere la supervalutazione del proprio dispositivo usato, fino a €499. In aggiunta verranno riconosciuti immediatamente ulteriori €100 euro a fronte dell’acquisto di un Samsung Galaxy Fold3 o Samsung Galaxy Flip3 5G. Se il cliente decide di registrare il proprio acquisto su https://members.samsung.it potrà beneficiare anche di un anno di garanzia estesa Samsung Care+. Chi compra Samsung Galax Fold3 avrà, inclusi nel prezzo e previa registrazione su https://members.samsung.it, anche Cover S Pen e un caricabatterie da 25W.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Il Galaxy Z Fold3 5G si presenta come il naturale sostituto, almeno per quest’anno, della serie Note, che come sappiamo da diverse indiscrezioni non farà la sua apparizione. I fan della S Pen però non resteranno delusi, dato che il Galaxy Z Fold3 5G non solo è compatibile con quest’ultima, ma gode persino di una S Pen di nuova generazione, con funzionalità nuove e una serie di ottimizzazioni che vi permetteranno di sfruttare appieno il grande display da oltre 7 pollici.

Oltre a questo lo Z Fold3 5G presenta un doppio schermo Dynamic AMOLED 2X, interno ed esterno, da 7,6″ e 6,2″ rispettivamente. Dal punto di vista fotografico abbiamo a disposizione 3 moduli fotografici di cui il principale dotato di 3 sensori da 12MP, quello frontale da 10MP e uno interno da 4MP nascosto sotto al display.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G è disponibile sullo store ufficiale di Samsung in tre colorazioni: Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Il Galaxy Z Flip3 5G è uno smartphone sempre pieghevole ma dalle dimensioni più compatte, risultando più comodo e maneggevole ma senza rinunciare alla flessibilità di un dispositivo pieghevole.

Anche in questo caso parliamo di un display Dynamic AMOLED 2X che una volta aperto raggiunge la dimensione di 6,7 pollici. A bordo troviamo uno Snapdragon 888 per garantire le massime prestazioni. A differenza del Galaxy Fold3 5G qui troviamo una soluzione pieghevole in stile conchiglia, con apertura del dispositivo posta in orizzontale. Nella parte esterna abbiamo invece uno schermo da 1,9″ Super AMOLED in cui, rispetto alla versione precedente, ora è possibile verificare l’ora, controllare le notifiche, accedere alle impostazioni rapide e tante altre funzionalità. La fotocamera principale è composta da due sensori da 12MP, mentre quella interna è da 10MP.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G è disponibilie sullo store ufficiale Samsung in 7 colorazioni: Cream, Green, Lavander, Phantom Black, Gray, White, Pink (le ultime 3 disponibili in esclusiva solo sullo store Samsung.com)

Vantaggi dello store ufficiale Samsung

Acquistando entro il 26 agosto 2021 potrete ricevere dei vantaggi esclusivi.

Fino a €499 di supervalutazione del proprio dispositivo usato. In aggiunta verranno riconosciuti immediatamente ulteriori €100 euro a fronte dell’acquisto con Samsung Value ;

; 1 anno di protezione gratuita Samsung Care+;

gratuita Samsung Care+; Solo con Galaxy Z Fold3 5G ricevi anche una Cover S Pen e un Caricabatterie da 25W.

Vantaggi dello Shop

Finanziamento tasso zero 10 o 20 mesi con pagamento della prima rata a gennaio 2022 (Acquista ora, paghi a gennaio 2022)

Paga in tre comode rate senza interessi con la tua carta di credito

Spedizione gratuita

Vi ricordiamo che potete inoltre utilizzare il codice sconto GALAXY5 per ottenere subito uno sconto del 5% sull’acquisto di entrambi i dispositivi. Valido fino al 26 agosto.

