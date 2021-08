Samsung Galaxy Z Fold3 5G: la versatilità abbraccia la produttività di S Pen

Samsung ha appena reso ufficiale il Galaxy Z Fold3 5G durante l’evento Unpacked in cui sono stati presentati anche Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Watch 4.

Il nuovo pieghevole è il risultato di anni di ricerca e sviluppo, un’evoluzione derivata dal primo smartphone foldable arrivato nel 2019 e dal suo successore, quel Galaxy Z Fold2 che è attualmente uno – se non l’unico – smartphone pieghevole a libro degno di essere acquistato in Europa.

Galaxy Z Fold 3 5G è potente, versatile ed eleva le sue specifiche aggiungendo una delle killer feature sul mercato: il supporto alla S Pen. La penna interattiva di Samsung è per la prima volta al mondo compatibile con uno smartphone pieghevole e trasforma il dispositivo in un prodotto molto allettante per chi punta alla produttività o ad avere il “successore” del Galaxy Note 20.

La prima novità del Galaxy Z Fold3 5G sta nel display esterno. L’unità è identica nella sua ampiezza e risoluzione rispetto allo Z Fold2 ma ora è più fluida e consente di visualizzare contenuti con un refresh rate dinamico che può arrivare a 120Hz. La fotocamera frontale è sempre lì, nella parte alta in quello che l’azienda chiama Infinity-O.

Anche il display interno ha la medesima diagonale ma quest’anno c’è una novità degna di nota. Il Galaxy Z Fold3 5G infatti è il primo smartphone dell’azienda coreana ad avere una fotocamera sotto al display che diventa quasi invisibile nella maggior parte delle situazioni.

Ci saranno tre colori e due versioni, una dotata di 256GB di memoria e una dotata di 512GB. Entrambi avranno prestazioni al top con a bordo il SoC di fascia alta Qualcomm, lo Snapdragon 888 con una nuova architettura realizzata a 5nm, con a supporto 12GB di RAM.

Nella parte posteriore il comparto fotografico è stato migliorato e cambiato sotto il profilo estetico. Ora i 3 sensori sono disposti in un’isola verticale decisamente più stretta e sono supportati dal flash a led in contesti di luce scarsa.

Anche se lo spessore è più contenuto rispetto a Galaxy Z Fold2, all’interno è presente una batteria da 4400mAh che può essere ricaricata anche in maniera wireless. Il sistema operativo è ovviamente Android 11 con la personalizzazione One UI 3.1.

Galaxy Z Fold3 5G è compatibile sia con la S Pen Fold Edition che con la S Pen Pro. La prima supporta Air Command ma non ha il Bluetooth mentre la seconda possiede il Bluetooth (quindi una batteria interna) e supporta sia Air Command che le Air Actions. Quest’ultima inoltre è compatibile con più dispositivi dell’ecosistema Samsung (tablet incusi). Entrambe non si potranno conservare all’interno del pieghevole in uno spazio apposito ma lo si potrà fare grazie ad una cover protettiva acquistabile separatamente.

Le dimensioni sono leggermente più contenute rispetto al predecessore, stessa cosa per il peso. Inoltre c’è una certificazione IPX8. I colori sono tre: Phatom Black, Phantom Green, Phantom Silver.

Infine, Samsung ha ufficializzato anche una versione speciale di Galaxy Z Fold3 firmata da Thom Browne. In questa edizione lo stile inconfondibile della moda del brand abbraccia i prodotti Samsung iconici come smartphone, wearable e persino la S Pen. Il valore aggiunto è la confezione realizzata con materiali eco-sostenibili che si apre come un cassetto, svelando tutto ciò che contiene al suo interno come cavi, alimentatore e altri oggetti tutti realizzati con il pattern Thom Browne.

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G: specifiche tecniche

Samsung Galaxy Z Fold 3 Display Esterno da 6,2 pollici Dynamic Amoled a 120Hz HD+, interno da 7,6 pollici Dynamic Amoled Infinity Flex Display a 120Hz QXGA+ Memoria 256GB UFS 3.1 e 512GB UFS 3.1 SoC e RAM Qualcomm Snadragon 888 5nm 64 bit e 12GB di RAM LPDDR5 Fotocamera posteriore sensore principale grandangolare da 12MP f/1.8 a 83 gradi, secondo sensore ultra grandangolare da 12MP f/2.2 a 123 gradi, terzo sensore telefoto da 12MP OIS f/2.4 Fotocamera anteriore estarna da 10MP f/2.2, interna da 4MP sotto al display f/1.8 Connettività Wi-Fi ac/ax, LTE/5G, Bluetooth 5, GPS, Galileo, GLONASS, Giroscopio, Barometro, NFC Batteria 4400mAh con ricarica rapida e wireless (anche inversa) Sistema Operativo Android 11 con personalizzazione One UI 3.1 Dimensioni e colori aperto 158,2 x 128,1 x 6,4 mm, chiuso 158,2 x 67,1 x 14,4 mm (16 mm in prossimità della piega del display), peso di 271 grammi, colori Black, Green, Silver Altro Certificazione IPX8, vetro Corning Gorilla Glass Victus, HDR10+, copertura in alluminio, sensore impronte digitale laterale e facciale

Prezzi e promozioni

Il nuovo pieghevole di Samsung è disponibile in due configurazioni ai seguenti prezzi:

Galaxy Z Fold 3 5G in versione 256GB + 12GB di RAM a 1849 euro

Galaxy Z Fold 3 5G in versione 512GB +12GB di RAM a 1949 euro

Inoltre preordinando Galaxy Z Fold3 5G tra l’11 e il 26 agosto si avrà diritto a:

1 anno del servizio “Samsung Care+” incluso che da diritto ad una riparazione nel l’arco di 12 mesi dovuta da danni accidentali, infiltrazione di liquidi e rottura del display (prorogabile per ulteriori 12 mesi a pagamento con le medesime modalità)

incluso che da diritto ad una riparazione nel l’arco di 12 mesi dovuta da danni accidentali, infiltrazione di liquidi e rottura del display (prorogabile per ulteriori 12 mesi a pagamento con le medesime modalità) un buono da 100 euro di valore immediato

di valore immediato fino a 450 euro di valutazione dell’usato sull’acquisto del nuovo

di valutazione dell’usato sull’acquisto del nuovo Note Pack: include Flip Cover, S Pen e adattatore da 25W (valore di 89,99 euro)