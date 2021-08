Samsung Galaxy Z Flip3 5G ufficiale, migliorato in tutto ciò che conta!

Dopo settimane di anticipazioni e rumors, finalmente Samsung (direttamente dal suo evento Unpacked nel quale sono stati presentati anche tantissimi altri prodotti) toglie il velo al suo Galaxy Z Flip3 5G.

Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche della nuova generazione di pieghevole a conchiglia, il quale migliora in tutte le aree pur mantenendo un’estetica familiare a quanto già visto con le passate iterazioni.

Nuovi display e certificazioni per un prodotto sempre più maturo

Di grande impatto sono due elementi su tutti, dopo il primo sguardo a questo nuovo fodable realizzato da Samsung. Il riferimento va ovviamente al nuovo display esterno, che passa dai 1,1″ di Z Flip agli attuali 1,9″, ed alla certificazione IPX8 contro l’ingresso d’acqua, una novità assoluta di questa generazione di Flip e di Galaxy Z Fold3.

Dal punto di vista delle dimensioni Galaxy Z Flip3 presenta tante somiglianze con quanto già visto sul mercato con il precedente Z Flip. Qui però il lavoro di maestria nel trattamento dei materiali (con un nuovo frame in alluminio che viene dichiarato come il più solido e forte mai realizzato da Samsung) porta ad un raffinamento generale del prodotto, ora sempre più vicino ai canoni standard di resistenza e completezza che siamo soliti aspettarci dagli smartphone “tradizionali”.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: specifiche tecniche

Display interno: 6,7″ Dynamic AMOLED, 2640 x 1080 pixel (425 ppi), 120Hz

6,7″ Dynamic AMOLED, 2640 x 1080 pixel (425 ppi), 120Hz Display esterno: 1,9″ Super AMOLED, Risoluzione 260 x 512 pixel (302 ppi)

1,9″ Super AMOLED, Risoluzione 260 x 512 pixel (302 ppi) Vetro esterno: Corning Gorilla Glass Victus

Corning Gorilla Glass Victus Dimensioni: 72,2 x 86,4 x 17,1 (72,2 x 166 x 6,9 da aperto)

72,2 x 86,4 x 17,1 (72,2 x 166 x 6,9 da aperto) Peso: 183g

183g Fotocamere esterne: 12MP f/2.2 + 12MP f/1.8

12MP f/2.2 + 12MP f/1.8 Fotocamera interna: 10MP f/2.4

10MP f/2.4 RAM: 8GB

8GB Memoria interna: 128GB/256GB UFS 3.1

128GB/256GB UFS 3.1 Processore: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 Batteria: 3.300mAh

3.300mAh Sistema operativo: Android 11

Prezzi e disponibilità

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G sarà disponibile a partire dal 27 agosto prossimo nelle colorazioni Black, Cream, Green, Lavender e gli esclusivi Grey, White e Pink presenti in solo su Samsung.com. Il modello da 8GB/128GB è proposto a 1.099 euro mentre la versione con 256GB di memoria interna arriva sul mercato italiano a 1.149 euro.

I pre-ordini sono già aperti e chi riserverà il proprio Z Flip3 dall’11 agosto al 26 agosto riceverà un anno del servizio Samsung Care+ incluso, un buono da 100 euro di valore immediato e potrà richiedere una valutazione dell’usato fino a 450 euro. Già da oggi è possibile acquistare il foldable con un finanziamento a tasso zero nei negozi aderenti all’iniziativa.

Infine, Samsung ha ufficializzato anche una versione speciale di Galaxy Z Flip3 firmata da Thom Browne. In questa edizione lo stile inconfondibile della moda del brand abbraccia i prodotti Samsung iconici come smartphone, wearable e persino una comoda basetta di ricarica. Il valore aggiunto è la confezione realizzata con materiali eco-sostenibili che si apre come un cassetto, svelando tutto ciò che contiene al suo interno come cavi, alimentatore e altri oggetti tutti realizzati con il pattern Thom Browne.