Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3: dove acquistarli al miglior prezzo

Se siete fan di Samsung allora saprete sicuramente che la nota azienda coreana ha presentato i nuovi modelli della linea Galaxy Z, che è andata a sostituirsi alla linea Galaxy Note. Da questa nuova gamma di smartphone pieghevoli ci si aspetta che siano progettati per durare nel tempo e, con questo obiettivo, la nuova generazione di dispositivi Galaxy Z, è caratterizzata da una qualità produttiva impareggiabile.

Per la prima volta nella storia degli smartphone pieghevoli, Z Fold3 e Z Flip3 vantano la certificazione di resistenza dall’acqua IPX8. Infine, entrambi i modelli presentano una nuova pellicola protettiva realizzata in PET elasticizzato che ottimizza il rendimento dello schermo dei nuovi Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 e lo rende l’80% più resistente rispetto a quello delle precedenti versioni.

Disponibile in variante con 12/256GB e 12/512GB di memoria, rispettivamente a 1.849,00€ e 1.949,00 €, incarna alcune delle caratteristiche che hanno sempre contraddistinto gli smartphone di questo brand, ovvero eleganza e prestazioni. A livello di specifiche tecniche, le principali peculiarità di Galaxy Z Fold 3 5G riguardano un processore Snapdragon 888 di ultima generazione, 12 GB di Ram, e tre fotocamere posteriori da 12 Megapixel e batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida e wireless. Questo dispositivo vanta un display interno da 7,6 pollici, il dispositivo e uno esterno da 6,2 pollici, entrambi Dynamic AMOLED 2X con refresh rate di 120 Hz e protetti dal resistente Gorilla Glass Victus, al fine di proteggerle lo smartphone da eventuali urti e cadute. Quindi siamo quanto a specifiche sui livelli da top di gamma.

Il più “economico” Galaxy Z Flip 3 5G, si caratterizza, invece per un display interno da 6,7 pollici con refresh rate di 120 Hz e uno esterno da 1,9 pollici. Anche qui abbiamo il processore Snapdragon 888 ma 8 GB di Ram, due fotocamere posteriori da 12 Megapixel, fotocamera frontale da 10 megapixel e batteria da 3.300 mAh con ricarica rapida e wireless. Per quel che concerne la memoria interna, il dispositivo è disponibile in variante con 8/128GB e 12/256GB. Visto il target mirato ad un pubblico giovane, nel corso della presentazione, è stata data maggiore rilevanza ai colori: infatti, il Flip 3 5g sarà disponibile in quattro coorazioni alla moda (Cream, Green, Lavender e Phantom Black), a cui vanno ad aggiungersi le tonalità esclusive Gray, Pink e White, che potrete trovare visitando l’apposita pagina Samsung.com

La loro disponibilità è prevista il 27 agosto e in calce abbiamo riportato gli store che vi permetteranno già di preordinarli al prezzo più basso. Detto ciò, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

Galaxy Z Fold3: dove acquistarlo al miglior prezzo

Galaxy Z Flip: dove acquistarlo al miglior prezzo

