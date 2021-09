Horizon Forbidden West: acquistalo su Amazon e ricevi 20€ di credito per il PS Store!

Come ricorderete, la scorsa settimana vi avevamo segnalato la disponibilità, su Amazon, della bellissima collector’s edition di Horizon Forbidden West. Certo, quella è ormai andata esaurita da un pezzo, tuttavia oggi torniamo a parlare del gioco, e di Amazon, in quanto il portale sta offrendo una bellissima occasione per acquistare l’attesissimo gioco di Guerrilla Games, a prescindere che vi interessi la versione PS4 o quella PS5!

Vi segnaliamo, infatti, che sul portale è possibile acquistare Forbidden West al suo prezzo originale, effettuando dunque un preorder, che vi garantirà la consegna del gioco entro il day one, tuttavia assieme al titolo Sony riceverete anche, in regalo, una gift card contenete ben 20 euro di credito da spendere liberamente su PlayStation Store!

Insomma, non c’è uno sconto diretto sul titolo, il cui costo resta di 70,99€ per PS4, e di 80,99€ per PS5, ma riceverete comunque un graditissimo extra da poter spendere come preferite. Ovviamente non riceverete la gift card al momento del preorder, ma solo in seguito alla ricezione del gioco, probabilmente grazie ad una mail contenente il codice, e che vi sarà spedita direttamente da Amazon.

Per ciò che riguarda il gioco, parliamo della standard edition, ovvero dell’edizione priva di qualsiasi extra che sia fisico o digitale, ma è ottimo sapere che Amazon ha proposto questa promo non solo per i giocatori PS5, ma anche per quelli PS4, sicché potreste addirittura decidere di acquistare la versione PS4 da giocare su PS5 in retrocompatibilità. In tal senso specifichiamo che, come dichiarato già da tempo da Sony, solo la versione PS5 conterrà le migliorie grafiche e le integrazioni dettate dal DualSense, e che giocato in retrocompatibilità Forbidden West per PS4, su PS5, non conterrà alcuna miglioria propria di un’esperienza next gen, da cui la volontà di Sony di immettere sul mercato una versione per ognuna delle sue console.

Dal canto nostro, vi suggeriamo di acquistare comunque l’edizione che preferite quanto prima, in quanto non è chiaro se Amazon dispenserà buoni PS Store da ora sino al day one, o se – più probabilmente – questa iniziativa andrà ad esaurirsi col tempo. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

